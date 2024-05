Borgo San Dalmazzo, torna il "Premio Gianfranco Bianco - Giornalista Junior"

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo rinnova il ricordo di Gianfranco Bianco - noto giornalista borgarino scomparso nel 2016, grande conoscitore e ambasciatore del nostro territorio- riproponendo il premio letterario a lui dedicato.

Nel ripercorrere le tappe della sua intensa carriera, si vuole legare il passato con il presente per dare spazio e voce alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo “S. Grandis” di Borgo San Dalmazzo che si sono cimentati nella elaborazione di un testo partendo da uno scritto del giornalista: “In piedi quando entra il professore o il preside, per i saluti. Incarichi a turno per pulire la lavagna. Mai prendere la parola senza essere autorizzati, bensì alzare la mano ed aspettare l’assenso del professore…” questi sono alcuni ricordi di Gianfranco Bianco (dal libro “Un cronista sopra le nuvole”) della scuola ai suoi tempi. Attraverso il ricordo di quel mondo appartenuto anche ai tuoi nonni, recupera i loro ricordi, pensieri, racconti relativi alla scuola, alle regole e soffermati su questo particolare tesoro custodito nella loro memoria e poi immagina tu di vivere per un giorno in quella realtà, così lontana dal tuo mondo e racconta”.

La giuria tecnica, costituita da giornalisti e giornaliste, è composta da: Cristina Mazzariello (TargatoCN), Piergiorgio Berrone (La Guida), Andrea Dalmasso (CuneoDice), Micol Maccario (collabora con CuneoDice e con il quotidiano DOMANI) e Teresita Soracco (La Bisalta). Giurate e giurati hanno letto, analizzato e valutato gli elaborati presentati dagli studenti borgarini delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, guidati dai loro docenti di lettere. Nel corso dell’evento, che si svolgerà venerdì 31 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), verranno svelati i nomi di coloro che hanno vinto e verranno consegnati i premi: dei buoni libro, come buon auspicio per una carriera con la penna in mano e la cultura nel cuore.

All’incontro sarà presente Michele Ruggiero, giornalista RAI e collega di Gianfranco, amici e parenti di Borgo San Dalmazzo e di Fossano che, uniti dall’affetto per il giornalista, porteranno ai ragazzi e alle ragazze il loro ricordo di Bianco.

Il "Premio Gianfranco Bianco - Giornalista Junior" si fregia, anche per il 2024, del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

“Grazie a questo Premio – riferiscono la Sindaca Roberta Robbione e l’Assessora alla Cultura Michela Galvagno – abbiamo portato anche quest’anno Gianfranco Bianco nelle scuole facendo conoscere la sua professionalità e il suo entusiasmo nei confronti delle nuove generazioni. Confidiamo che grazie a questo concorso le nostre ragazze e i nostri ragazzi abbiano imparato ad apprezzare un grande professionista che si è sempre dedicato con passione alla valorizzazione del Piemonte ed in particolare del territorio borgarino auspicando che qualcuno di loro sia ispirato da questa opportunità per avvicinarsi al mondo del giornalismo moderno”.