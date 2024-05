Cuneo: al cinema Monviso il documentario di Wim Wenders sul pittore e scultore tedesco Kiefer

Arriva al Cinema Monviso il documentario di Wim Wenders “Anselm”. Da giovedì 30 maggio sarà in programmazione la pellicola incentrata sulla vita del pittore e scultore tedesco Kiefer. Il progetto illumina il suo lavoro, il percorso, l’ispirazione, il processo creativo e il fascino dell’artista per il mito e la storia. L’obiettivo è quello di “sfumare” il confine tra film e pittura. Le proiezioni sono previste giovedì 30 maggio, sabato 1 e martedì 4 giugno alle ore 21 e domenica 2 alle 18.30.



Questa settimana la pellicola dell’esponente del Nuovo cinema tedesco sarà in programmazione alternata a “Cattiverie a domicilio”. La commedia inglese all’insegna del politicamente scorretto, diretta dalla regista d’oltremanica Thea Sharrock, ha avuto un grande riscontro di pubblico nei giorni scorsi e viene riproposta per chi non ha ancora potuto recarsi nella sala di via XX settembre.



Di seguito la trama. Nel 1922 a Littlehampton la routine di una piccola cittadina viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene e cariche di insulti, indirizzate a Edith Swan. È una donna devota, cristiana, la sua fama di rettitudine e impeccabilità morale la precede. Tutto il contrario della sua vicina di casa Rose Gooding, immigrata irlandese vivace, ribelle e anticonformista. Sarà lei la prima sospettata, e subito arrestata, come autrice delle anonime missive. Sarà vero? A fare luce sulla vicenda, una giovane poliziotta poco rispettata, che insieme alle donne di quartiere si impegnerà a scoprire la verità. Sarà possibile guardare il film venerdì 31 maggio, domenica 2 e lunedì 3 giugno, sempre alle ore 21.



Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare questo collegamento. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444666.

I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.



Infine, si ricorda che mercoledì 29 maggio e mercoledì 5 giugno il Cinema osserverà un giorno di riposo.