Eraldo Affinati, Federica Angeli e Paolo Roversi ospiti al Festival Funamboli a Mondovì

La prima settimana del Festival Funamboli – Parole in equilibrio, organizzato dall’associazione culturale Gli Spigolatori di Mondovì, ha permesso al pubblico di immergersi nella speranza attraverso il teatro, la politica e le tradizioni enogastronomiche grazie a tre ospiti d’eccezione: Gianfelice Facchetti, Walter Veltroni e Debora Sattamino. Un ottimo riscontro di pubblico, per tre nomi particolarmente amati a livello sia nazionale, sia locale.

Gli eventi della settimana corrente, invece, ci porteranno in un viaggio alla scoperta dell’”Osare la speranza” attraverso le parole scritte, parlate e insegnate, attraverso la legalità e attraverso l’esorcizzazione della paura. Giovedì 30 maggio alle ore 21, presso il Monastero di San Biagio (frazione San Biagio di Mondovì, strada Morozzo 12), l’associazione ospiterà lo scrittore e docente Eraldo Affinati che presenterà il libro “Le città del mondo”. Affinati, ben lontano dall’idea di intellettuale chiuso nella torre d’avorio, da anni si mette in gioco come insegnante per portare la divulgazione e la conoscenza tra i ragazzi meno fortunati. Le sue lezioni nelle carceri, in particolare nei penitenziari minorili, e la preziosa attività svolta con la scuola Penny Wirton sono una testimonianza di come la parola, duttile e condivisa, sia la base per ogni forma di confronto e integrazione.

Venerdì 31 maggio alle ore 18, nella Sala Conferenze del Museo della Ceramica (Mondovì, piazza Maggiore 1) a parlarci di legalità sarà la giornalista sotto scorta Federica Angeli, diventata celebre per le sue inchieste contro la criminalità organizzata e, in particolare, sulla mafia romana. A intervistarla saranno il direttore artistico della kermesse, il giornalista Alex Corlazzoli, e la giornalista di Targatocn Arianna Pronestì.

Gli incontri della settimana si chiuderanno sabato 1° giugno alle 11.30 alla libreria Confabula (Mondovì, piazza Cesare Battisti 3/C), dove i libri ci porteranno una dimensione al contempo noir e giocosa: Paolo Roversi presenterà in esclusiva il suo ultimo romanzo, “Una morte onorevole”. Come si esorcizza la paura attraverso la letteratura? E come può un romanzo giallo permetterci di “sperare” raccontando le nostre paure più recondite e trasformandole in un racconto? Di questo, e di molto altro, parlerà il noto scrittore lombardo. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite o via mail a mostre@festivalfunamboli.it.