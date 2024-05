JazzVisions 2024 entra nel vivo della stagione

Domenica, 2 giugno, alle ore 17:30, a Pinerolo, presso il Parco Storico il Torrione di Villa Doria Lamba, è in programma un evento speciale, in collaborazione con l’Associazione Italiana Parkinsoniani sez. Torino “G. Cavallari” e il Gruppo di Iniziativa sul Parkinson presente nel Pinerolese e Valli, denominato I Tremolini.

Musica jazz e divulgazione scientifica dialogheranno sul palco in un percorso di ascolto e scoperta del cervello che improvvisa e compone la musica. A condurre l’evento sarà Silvia Cucchi, nel suo doppio ruolo di pianista e ricercatrice universitaria nel campo delle neuroscienze.

Ad accompagnarla Stefano Profeta al contrabbasso e Paolo Franciscone alla batteria: un trio denominato Trois D’union and the Musical Brain.

Silvia Cucchi, ricercatrice universitaria e docente di improvvisazione Jazz, dal 2019 dirige la Scuola di Neuroscienze Applicate Ed.El.M.A.N. Torino, dove insegna neuroscienze e neurobiologia.

In questa serata, tra un brano e l’altro racconterà la mente musicale vista con lo sguardo della scienza. Musica jazz e divulgazione scientifica dialogheranno sul palco in un percorso di ascolto e scoperta del cervello che improvvisa e compone la musica.

Ingresso ad offerta libera.

L’incasso sarà devoluto al gruppo I Tremolini per il sostegno di persone affette dalla patologia e per servizi dedicati all’assistenza e cure nell’ambito ospedaliero.

Un medico neurologo dell’Ospedale Agnelli, presente al concerto su invito dell’Associazione, illustrerà lo stato attuale della ricerca e le nuove cure farmacologiche.

In occasione della edizione di “Appuntamento in Giardino”, la grande festa dedicata ai giardini italiani, prevista in oltre 200 parchi e giardini di tutta Italia, sarà possibile effettuare la visita gratuita del parco, alle15,30 e 16,30: prenotazioni e info 0121 323358.

Info: 347 3141294