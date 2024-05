Rittana, venerdì 31 maggio il primo dei tre appuntamenti con la rassegna “Conversazioni sull'arte”

La rassegna, alla sua seconda edizione, intende proporre attraverso l’intervento di specialisti una qualificata offerta di conoscenze rivolta in particolar modo a giovani creativi e operatori culturali nel campo dell’arte contemporanea, ma è, allo stesso tempo aperta a tutte le persone interessate al mondo delle arti visive del nostro tempo. Per l’anno 2024 si prevedono tre incontri e una visita di studio. Programma a cura del Comune di Rittana con MUDRI (Museo Diffuso di Rittana), l’era granda e grandArte, in collaborazione con Piani Verticali, Rifai, Kosmoki, MOMO, Accademia Belle Arti di Cuneo, Ordine dei giornalisti del Piemonte L’iniziativa è sostenuta dalle Fondazioni CRC e CRT, dal Ministero del Turismo e dalla Regione Piemonte.

Gli incontri

Tutte le conferenze avranno luogo presso il Centro Incontri di Rittana (piazza Galimberti 7) alle ore 17,30 1.

Venerdì 31|05|2024

Un bugiardino per l’arte contemporanea Fulvia Giacosa

L’incontro è un avvicinamento all’arte del Novecento e del primo millennio, di cui si cercano di definire i limiti cronologici. Vengono proposti autori e opere significativi raggruppati in base al medium espressivo che il contemporaneo ha aggiunto a quelli tradizionali (pittura e scultura). Dai collages alle performances infatti essi costituiscono un aspetto caratterizzante dell’arte recente e, in fondo, è qui che avviene il primo impatto di un’opera con lo spettatore. Un incontro con molte immagini e annotazioni che aiutano a storicizzare autori e opere.



Fulvia Giacosa: Docente, storica dell’arte e curatrice, nasce ad Alba (Cn). Dopo il Liceo Classico nella sua città natale si laurea in Architettura a Torino. Ha insegnato per tanti anni Storia dell’Arte nei licei e successivamente Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Cuneo.



Venerdì 28|06|2024

L’arte è una casa comune Olga Gambari

Lo spazio pubblico è diventato la dimensione protagonista dell’arte contemporanea. Un viaggio iniziato attraverso il Novecento, fili che si sono via via intessuti con forza fino a trasformare "la strada" in luogo collettivo, principale scena di accadimento dell’arte, di incontro tra arte e vita. Uno spazio pubblico naturalmente politico, che è germinato in pratiche artistiche multidisciplinari spesso legate a un lavoro condiviso, portato avanti da collettivi che si occupano di tematiche riguardanti le urgenze della contemporaneità, le battaglie sui diritti e sull’ambiente, su una storia comune che va integrata e riletta, svelata nelle sue ombre e nelle sue assenze. Al centro c’è la relazione, la partecipazione, la responsabilità civile, il concetto di anti-monumento inteso a 360°. Un incontro che vuol essere un piccolo viaggio dagli anni Sessanta alla Biennale di Venezia appena inaugurata dal titolo “Stranieri ovunque”.



Olga Gambari: È curatrice indipendente, critica d’arte e giornalista. Collabora con La Repubblica dal 1996 e Il Giornale dell’Arte. È stata direttrice artistica di The Others Art Fair, del festival internazionale di arte indipendente NESXT e direttrice responsabile del progetto editoriale artesera.it. Nel 2021 ha diretto Paratissima. Insegna Storia dell’arte contemporanea e Fenomenologia delle arti contemporanee allo IED- Istituto Europeo di Design. Ha curato mostre e progetti artistici multidisciplinari. A maggio 2023 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il nome segreto” per Miraggi Editore. Al centro della sua ricerca e progettualità l’idea dell’arte come luogo di sperimentazione di linguaggi, laboratorio di pratiche e spazio pubblico della comunità.



Venerdì 19|07|2024

Questa non è arte, quella non è ecologia Marco Enrico Giacomelli

Spesso l'incomprensione deriva dall'utilizzo di termini ai quali ogni interlocutore assegna un differente significato. D'altro canto, le parole hanno una storia che è sintomatica di specifiche e determinate visioni del mondo. L'artwashing e il greenwashing, ad esempio, possono fiorire e diffondersi grazie a queste ambiguità di fondo. Possiamo immaginare strategie di politica etimologica che contrastino in maniera efficace questi fenomeni?



Marco Enrico Giacomelli: Giornalista professionista e dottore di ricerca in Estetica, ha studiato filosofia alle Università di Torino, Paris 8 e Bologna. Ha collaborato all’"Abécédaire de Michel Foucault" (Mons-Paris 2004) e all’"Abécédaire de Jacques Derrida" (Mons-Paris 2007). Tra le sue pubblicazioni: "Ascendances et filiations foucaldiennes en Italie: l’operaïsme en perspective" (Paris 2004; trad. sp., Buenos Aires 2006; trad. it., Roma 2010), "Another Italian Anomaly? On Embedded Critics" (Trieste 2005), "La Nuovelle École Romaine" (Paris 2006), "Alex Pinna. Ogni cane è il mio cane” (Cinisello Balsamo 2007, con Andrea Bellini e Marco Senaldi), "Un filosofo tra patafisica e surrealismo. René Daumal dal Grand Jeu all'induismo" (Roma 2011), "Di tutto un pop. Un percorso fra arte e scrittura nell'opera di Mike Kelley" (Milano 2014), "Un regard sur l’art contemporain italien du XXIe siècle" (Paris 2016, con Arianna Testino), "Valerio Berruti. Paradise lost" (Cinisello Balsamo, 2018), "Ma dove sono le opere d'arte?” (Roma 2023). In qualità di traduttore, ha pubblicato testi di Marc Augé, Nicolas Bourriaud, Gilles Deleuze, Boris Groys e Jean-Jacques Revel. Nel 2014 ha curato la mostra (al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano) e il libro (edito da Marsilio) "Achille Compagnoni. Oltre il K2". Nel 2018 ha curato la X edizione della Via del Sale in dieci paesi dell'Alta Langa e della Val Bormida. Ha tenuto seminari e lezioni in numerose istituzioni e università, fra le quali la Cattolica, lo IULM, l'Università Milano-Bicocca e l'Accademia di Brera di Milano, la Libera Università di Bolzano, l’Alma Mater di Bologna, la LUISS di Roma, lo IUAV e Ca' Foscari di Venezia, l'Accademia Albertina di Torino. Dal 2015 al 2022 ha redatto (insieme a Massimiliano Tonelli) la sezione dedicata all'arte contemporanea del rapporto annuale "Io sono cultura" prodotto dalla Fondazione Symbola. Insegna Critical Writing alla NABA di Milano. È cofondatore di Artribune, di cui è stato direttore responsabile dal 2011 al 2022 e vicedirettore editoriale.



Le visite di studio

Sabato 03|08|2024

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Villa Cerruti Piazza Mafalda di Savoia, 10098 Rivoli (TO) Ritrovo ingresso Castello alle ore 10:00 Le modalità di accesso e visita saranno comunicate in tempo utile