Inaugurati i nuovi impianti sportivi a Rocca de' Baldi dopo i lavori di riqualificazione

Nuovi impianti per gli impianti sportivi in località Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, inaugurati alla presenza delle autorità civili e militari.

“E’ stato un momento entusiasmante e denso di emozione – sottolinea il Sindaco Bruno Curti – durante il quale ho avuto l’onore di avere il Presidente della Regione ed i colleghi Sindaci del territorio per l’inaugurazione di un opera che integra quanto già investito in questi anni con la Bocciofila Comunale e gli spazi esterni a servizio delle attività, utilizzabili dalla Comunità Roccadebaldese. Ho voluto porgere un saluto e un sentito ringraziamento agli intervenuti dopo 15 anni di mandato (su 25 anni di Amministrazione complessivi). Abbiamo, infatti, con i Comuni vicini, collaborato intensamente su attività congiunte e coordinate sul territorio, con la possibilità di utilizzare fondi previsti da Bandi proposti dalla Regione Piemonte e dall’Amministrazione Centrale dello Stato, cito ad esempio le piste ciclabili (con la realizzazione della pista ciclabile con Morozzo e Margarita o quella in programma con il Comune di Magliano Alpi) e la nuova Scuola dell’Infanzia (finanziata con i fondi PNRR) con la convenzione siglata con il Comune di Mondovi e di Pianfei."

I lavori degli impianti sportivi, 189Mila euro circa, finanziati per 162mila euro con Mutuo Credito Sportivo a tasso zero (nell’ambito della Missione Sport e Periferie) hanno previsto la riqualificazione del campo da tennis con la possibilità di utilizzo nello sport della pallavolo, del calcetto e dello street basket, la riqualificazione dell’impianto energetico del campo da calcio ed il realizzo degli spogliatoi ad uso degli impianti sportivi.

L’evento è poi proseguito nella splendida cornice del Borgo Antico di Rocca dè Baldi, nel Salone d’onore del Castello. E’ stata l’occasione per presentare al Presidente della Regione ed ai Sindaci del territorio la struttura adibita a Museo Etnografico. Un “Museo di musei” viene definita, Ente partecipato dal Comune di Rocca dè Baldi, dalla Provincia di Cuneo e dalla Società per gli Studi Storici di Cuneo.