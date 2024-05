Bongioanni (FdI): “Limone Piemonte deve diventare il traino del turismo per il nord ovest” [VIDEO]

“L’obiettivo deve essere quello di rendere il traino del settore per i territori del nord ovest”.



A parlare Paolo Bongioanni (FdI), candidato alle elezioni regionali e membro della lista “Limone nel cuore” del candidato sindaco Massimo Riberi. Sarà lui a occuparsi direttamente – se gli elettori decideranno di premiare la compagine del sindaco uscente – dell’argomento in riferimento al territorio comunale.



“Serve recuperare nuove risorse dove possibile ma anche intessendo nuovi rapporti, personali prima e commerciali poi, con i nostri vicini più stretti come la Liguria e Nizza: il rischio è essere lasciati ‘fuori dai giochi’, e non possiamo permettercelo”.



Nel video, le parole del candidato: