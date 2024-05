"Cuneo Dimenticata": in Provincia serata con Gianna Pentenero e i candidati Pd in Regione Mauro Calderoni e Franca Giordano

L'incontro avrà luogo venerdì 31 maggio presso il Centro Incontri della Provincia , nella sala Falco, in corso Dante 41 a Cuneo , a partire dalle ore 21.

Durante la serata verranno affrontati i grandi temi che riguardano la nostra città e provincia, con un'attenzione particolare alla situazione dell'ospedale di Cuneo e al progetto del Colle di Tenda.

Sarà un'occasione importante per discutere della reale condizione della viabilità e dei trasporti, oltre che per esaminare lo stato dei servizi ospedalieri, dopo anni di promesse non mantenute.