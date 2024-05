Elezioni Comunali a Torre San Giorgio: presentazione delle Liste "La Torre Merlata" e "Torre nel Cuore"

Si presentano le due liste con i candidati alle elezioni comunali di Torre San Giorgio le Elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno: "La Torre Merlata" con candidato il sindaco uscente Daniele Arnolfo e la sorella "Torre nel cuore" candidata sindaca Magdalena Kardas.

“La volontà – dicono i referenti - è quella di proseguire il lavoro portato avanti in questi cinque anni, costellati da diversi momenti difficili e complicati, ma caratterizzati anche da tanti progetti realizzati e belle soddisfazioni”.

Lasciano il gruppo Luisa Ghione (per motivi di lavoro) e Livio Albertengo (per motivi personali) che verranno sostituiti da Chiara Priola e Andrea Cravero, due torresangiorgesi particolarmente attivi nelle associazioni e pieni di voglia di fare.

“Come avvenuto cinque anni fa - affermano i candidati - sono state formulate due liste (la principale, "La Torre Merlata" e la sorella "Torre nel cuore") per scongiurare l’eventualità, peraltro già occorsa e non rara nei piccoli centri, dell’inserimento di una cosiddetta “lista civetta”, ossia un gruppo proveniente da fuori paese, con il solo scopo di inserirsi nel Consiglio Comunale, senza apportare un valido contributo all’Amministrazione e disertando buona parte delle assemblee”.

“In questi cinque impegnativi anni alla guida del paese - afferma Daniele Arnolfo - abbiamo cercato di completare il programma che ci eravamo prefissati per il nostro mandato e abbiamo cercato di affrontare le ‘sfide’ del futuro, con un programmazione ambiziosa, per cui vorremmo riuscire a reperire le risorse necessarie, continuando con una politica attenta ai bandi e alle varie forme di finanziamento, ormai principale fonte entrata di un piccolo Comune.

L’incontro di presentazione della squadra e del programma è alla Pinacoteca Sismonda lunedì 3 giugno alle 20,30.

ECCO LE LISTE:

LISTA 1 - LA TORRE MERLATA

Candidato Sindaco: Daniele Arnolfo

Candidati Consiglieri:

Antonella Abbà

Aurelio Trucco

Paolo Cravero

Giancarlo Saglia

Mario Monge

Valter Pennicino

Flavio Rainero

LISTA 2 - TORRE NEL Cuore

Candidato Sindaco: Magdalena Kardas

Candidati Consiglieri:

Andrea Cravero

Priola Chiara

Andrea Bagnasco

Marco Bricca

Piermarco Devalle

Maurizio Devalle

Francesco Perlo