Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): l'importanza del sostegno alle famiglie dell'istruzione nelle aree montane

Elisa Tarasco, imprenditrice, è candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno.

Laureata in chimica ha maturato una solida esperienza nel settore ambientale e imprenditoriale a Torino, dov’è nata e vissuta, per poi trasferirsi a Crissolo, in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

Pone al centro del suo programma elettorale la famiglia, l'istruzione e la formazione professionale, elementi chiave per il suo impegno politico.

Elisa Tarasco crede fermamente nella necessità di realizzare servizi per le famiglie attraverso il sostegno all'istruzione e alla formazione professionale per creare nuove opportunità di lavoro per i giovani, favorendo così la crescita e lo sviluppo della comunità.

“Si devono realizzare servizi di qualità per le famiglie, sostenere l'istruzione e la formazione professionale per creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.

È fondamentale garantire servizi nelle aree montane e interne, inclusa la connessione internet veloce anche per favorire lo smart working e il telelavoro, incentivando la residenzialità delle persone.

Servono più risorse per ammodernare le strutture scolastiche.

È importante mantenere le scuole di montagna. Sono necessari fondi per aprire i doposcuola, e orari scolastici a sostegno delle famiglie e delle mamme lavoratrici.

Un efficiente servizio di scuolabus gratuito è cruciale per le aree montane, dove le distanze e le condizioni geografiche possono rendere difficili gli spostamenti.

Gli scuolabus devono coprire tutte le aree, garantendo che i bambini possano raggiungere le scuole in sicurezza e comodità. Questo servizio deve essere ben organizzato, con percorsi studiati per ridurre i tempi di viaggio e aumentare la sicurezza.

Per massimizzare l'efficacia di questi interventi, è importante adottare un approccio che veda la collaborazione tra enti locali, scuole, famiglie e aziende può creare una rete di supporto solida”.