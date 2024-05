Sanità, Pentenero: "Riformiamo il Cup, un mese massimo di attesa per la prima visita. Studio gratis ai medici di montagna"

Da Torino a Cuneo, sino a Casale Monferrato e Biella. Sono queste alcune delle tappe del tour di ascolto per le Regionali, davanti agli ospedali del Piemonte, fatte dalla candidata del centrosinistra Gianna Pentenero in queste settimane. Ventuno nosocomi sparsi per tutto il territorio, con l'obiettivo da qui all'8-9 giugno di arrivare a 25 ospedali, coprendo così anche le restanti province di Novara e il Verbano Cusio Ossola.

Le storie di malasanità

"Stiamo facendo questo tour - commenta Pentenero - con attenzione: è corretto stare fuori ad ascoltare, non entrando dentro. L'obiettivo era elaborare proposte volte a dare risposte chiare ai nostri cittadini". Ed in queste settimane le storie di malasanità raccolte sono molteplici. All'ospedale di Biella non fanno più gastroscopie perché non c'è il medico.

"A Casale Monferrato - racconta la candidata del centrosinistra - abbiamo incontrato una volontaria della Croce Rossa, che accompagnava una signora dell'Eporiedese: la donna attendeva da tre mesi una visita urgente". A Lanzo, prima tappa del tour, il centro per i disturbi alimentari è in fase di chiusura: un tempo era un polo di eccellenza dell'ASL To4.

"A Tornaco - ha aggiunto il Segretario Regionale Mimmo Rossi - dopo che è andato via l'ultimo medico della mutua, i volontari si organizzano per andare prendere e riportare a casa un dottore di Novara quando l'ambulatorio del paese é aperto".

I numeri

E accanto alle storie, Pentenero ha illustrato i numeri: 1/5 delle liste d'attesa italiane sono piemontesi. Un piemontese su 10 rinuncia a curarsi. "I cittadini - ha sottolineato la candidata del centrosinistra - sono costretti a chieder prestiti non per comprare casa, ma per curarsi". "Occorre aumentare le risorse destinate alla sanità - ha aggiunto - garantendo l'uso dell'85% dell'addizionale Irpef regionale e arrivando con la Conferenza Stato - Regioni a destinare al settore il 7% del PIL".

"Riformare il Cup"