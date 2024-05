Donatori di sangue, il 14 giugno la prima edizione della “24 ore di Solidarietà” in occasione della Giornata mondiale

Il 14 giugno prossimo, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, si terrà la prima edizione della “24 ore di Solidarietà”.



“Un'idea che è partita dalle associazioni del territorio – spiega Paola Manzini, direttrice del Servizio Trasfusionale interaziendale dell'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo -. Da domani è possibile prenotarsi per la zona di Cuneo, ma non tramite App, solo al telefono per tutti i centri. Sul video della Fondazione Ospedale di Cuneo ci sarà il countdown delle ore trascorse della 24 ore e il numero di sacche raggiunte.

La sacca di sangue ha una validità massima di 42 giorni e un donatore può sottoporsi al prelievo ogni 3 mesi Non in tutti i periodi si attraversano carenze di sangue, generalmente il periodo più critico è l'estate perché anche i donatori vanno in vacanza. Nella nostra provincia, però, i donatori sono particolarmente attenti a non sospendere le donazioni.

In questo momento ci stiamo concentrando sul plasma, perché è questa la grande carenza a livello nazionale. Il plasma serve per produrre le immunoglobuline, un prodotto che sta aumentando tantissimo perché viene utilizzato in moltissime malattie autoimmuni. L'Italia non è mai stata autosufficiente e continua ancora a non esserlo. Nella raccolta di plasma la provincia di Cuneo, però, si distingue positivamente. Nel 2023 abbiamo avuto un aumento dell'8% rispetto al 2022, ciononostante questo evento vuole sensibilizzare e orientare i nostri donatori a valutare questo tipo di donazione come possibilità”.



L'iniziativa organizzata dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, attraverso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale Interaziendale e con il contributo della Fondazione Ospedale Cuneo (sia con la definizione di materiale di promozione dell’evento (cartellonistica), sia con l’offerta del ristoro post-donazione) consiste nella raccolta straordinaria di plasma con apertura 24 ore consecutive del Centro Trasfusionale per le donazioni di plasma in aferesi.



Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, sede della Struttura complessa: “Abbiamo dunque colto l’occasione della Giornata Mondiale del 14 giugno per mettere il Centro Trasfusionale dell’ospedale S. Croce a disposizione dei cittadini per 24 ore, in una sorta di staffetta della solidarietà, per la raccolta di plasma. Lo stesso servizio sarà attivo nelle sedi di Savigliano e Mondovì. Credo sia fondamentale attivare iniziative come questa, che hanno un forte impatto sulla popolazione e in genere una ricaduta positiva in termini di sensibilizzazione al dono”.

La dottoressa Manzini ha ancora spiegato: "Ci teniamo venga interpretata come una gara di solidarietà per i nostri pazienti. Valuteremo anche i numeri per paragonarci negli anni futuri. Nel 2023 abbiamo raccolto circa 8000 donazioni di sangue intero e 3500 di plasma. Tra la donazione di sangue intero e plasma cambiano i tempi, oggettivamente la prima è più veloce, in pochi minuti è concluse. La donazione di plasma sebbene dal punto di vista dello stress fisico dell'organismo sia meno impattante ed infatti ripetibile più frequentemente rispetto a quella per il sangue intero, necessita di un tempo tecnico maggiore, che può durare circa una quarantina di minuti".



Ci si può prenotare telefonicamente allo 0171 642291. Non è possibile prenotare la donazione di plasma se si è un candidato donatore alla prima donazione.

L'EVENTO SUL TERRITORIO

Sarà possibile prenotare per le donazioni di plasma anche presso le sedi dell’Asl CN1: Centro trasfusionale di Savigliano (tel. 0172 719265) e di Mondovì (tel. 0174 677184). Nell’ambito delle sedi di Savigliano e Mondovì, nel corso del 2023 sono state raccolte 11628 unità di sangue intero e di 3714 unità di plasmaferesi con un incremento rispettivamente del 6 e del 4% rispetto all’anno precedente.

Tale attività ha consentito di rispondere alle necessità trasfusionali degli ospedali afferenti al servizio (Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì, Ceva) e per la clinica "Città di Bra" e ospedali di Verduno, Novara, Sassari, Cagliari. Inoltre sono stati conferiti all’industria di più di 5400 litri di plasma per la produzione di immunoglobuline e plasmaderivati.