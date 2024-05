Trionfa l’IC di Dronero al Concorso musicale “Regina Esperia” in provincia di Como

Straordinario trionfo lo scorso giovedì, 23 maggio, per i 72 studenti della scuola secondaria (indirizzo musicale) dell’Istituto Comprensivo di Dronero che hanno partecipato al Concorso musicale “Regina Esperia - note sul registro” ad Albavilla, in provincia di Como.





I giovani musicisti, diretti dai loro docenti di strumento (i professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri) e con i docenti accompagnatori (i professori Selena Fina e Bruno Raspini, quest’ultimo accompagnatore al pianoforte per la classe), hanno saputo conquistare la giuria con l’esibizione delle due orchestre ottenendo questi eccellenti risultati:

Primo premio assoluto con 100/100 per l’orchestra della classe prima ;

Primo premio assoluto con 100/100 + menzione da parte della giuria “per il garbo e la delicatezza dell’esecuzione”, per l’orchestra delle classi seconda e terza.

Altrettanto eccellenti sono stati i risultati anche nelle altre categorie in cui si sono esibiti:

Categoria SOLISTI: 4 primi premi assoluti; 25 primi premi; 17 secondi premi; 5 terzi premi;

Categoria DUO: 2 primi premi assoluti; 5 primi premi; 3 secondi premi;

Categoria GRUPPI: 4 primi premi assoluti; 6 primi premi; 1 secondo premio e 1 terzo premio.

Grande preparazione, bravura serietà ed impegno da parte dei giovani musicisti. Gli organizzatori del concorso si sono complimentati con i docenti per la grande educazione dimostrata dagli studenti, non solo durante le esibizioni ma anche nei momenti di svago e di pausa.





“Partecipare ad un concorso è un momento formativo molto importante per la crescita degli studenti - dicono i docenti - perché imparano a saper controllare le proprie emozioni, a mettersi in gioco, a confrontarsi con altre realtà musicali. Un particolare ringraziamento desideriamo rivolgerlo alla nostra dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola per tutto il sostegno ed alla Banca di Caraglio che con il suo prezioso contributo ha permesso di abbassare la quota del viaggio a carico delle famiglie. I complimenti invece vanno a loro, i nostri giovani ed esemplari studenti per gli straordinari risultati, con l’augurio che la musica ed i suoi insegnamenti di ascolto, vicinanza, empatia ed armonia con gli altri li accompagnino sempre. La vita, del resto, è proprio come la musica: il cuore è lo strumento per eccellenza!”