Una giornata a Cuneo, con gli Alpini del II° Reggimento

Il 23 maggio scorso le classi quinte dei plessi Allemandi e Caldo, appartenenti all’Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero si sono recate in visita alla Caserma I. Vian di Cuneo, dove ad accoglierli c’erano alcuni membri del II° Reggimento Alpini della Divisione Cuneense.

Emozionante è stato per gli alunni partecipare alla cerimonia dell’Alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli, posizionati in file ordinate sul grande piazzale interno, riscaldati da un pallido sole primaverile, mentre i versi cantati riecheggiavano leggeri nell’aria.

I ragazzi hanno potuto conoscere meglio questa realtà attraverso la visione di video appositamente scelti, alla partecipazione ad esercizi guidati ed all’osservazione di mezzi speciali, da tali soldati usati sia quotidianamente sia in missioni specifiche, ma soprattutto hanno potuto comprendere pienamente quale ruolo gli Alpini, membri delle forze armate, occupino al giorno d'oggi.

Le Penne Nere scelgono di adoperarsi per noi, di mettersi a disposizione della cittadinanza, di servire la Patria e di offrire tempo, aiuto, supporto sanitario, in caso di emergenze naturali, in situazioni di calamità ed in ogni circostanza in cui ci sia bisogno di soccorso, assistenza e sostegno.

Nel pomeriggio i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi ed hanno anche visitato il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, sito nell’ex-stazione ferroviaria in località Borgo San Giuseppe.

Lì, attraverso le stanze riccamente adornate con cura, i bambini hanno potuto fare un tour alla scoperta del passato. Divisi in due gruppi hanno ascoltato informazioni sulla Grande Guerra, appreso notizie su personaggi illustri e meno famosi e tra aneddoti e storie riguardanti l’esistenza dei soldati del passato, hanno scoperto cosa significhi amare la Patria e per essa sacrificarsi, sacrificio che in tempo di guerra è valso per molti anche la vita.

“Siamo felici di aver consentito ai nostri giovani studenti di fare esperienza diretta di cosa sia realmente l’Educazione Civica, quell’azione basata su scelte consapevoli da mettere in pratica quotidianamente per poter essere cittadini attivi, vivi e consci di quale sia la strada più giusta da percorrere non solo per se stessi, ma per il bene ed il benessere collettivi. Loro rappresentano la società di oggi e quella di domani che trova radici lontane e cresce anche grazie alla memoria del passato”, commentano entusiaste le insegnanti.

"Grazie al Comandante del Reggimento, al presidente del Memoriale Prof. Aldo Meinero, a tutti gli Alpini che oggi ci sono stati accanto ed anche all’associazione Lions Club di Busca: vi siamo grati per averci trasmesso con le vostre azioni il significato del vero senso civico", aggiungono gli insegnanti e gli alunni dell’IC “G. Giolitti” di Dronero