Al Palauxilium di Cuneo il saggio finale della sezione Ginnastica Ritmica

Il saggio è stato differente rispetto agli scorsi anni in quanto le ragazze, aiutate dalle allenatrici, hanno portato in scena la bellezza e la magia dei Quattro Elementi della Vita, terra, aria, acqua e fuoco.

Durante tutti questi mesi, in ogni allenamento, in palestra si è sempre respirato un clima di gioia e serenità, sia da parte delle allenatrici, sia da parte delle ragazze che venivano agli allenamenti per imparare, divertirsi e passare il tempo con le amiche.

Don Bosco diceva "L'educazione è cosa del cuore" e nella Sezione Ginnastica Ritmica dell'Auxilium Cuneo, ogni allenamento è un momento educativo fondamentale per la crescita delle ragazze come atlete, ma soprattutto come persone, proprio come voleva Don Bosco.

Le allenatrici hanno sempre cercato di seguire al meglio il Suo consiglio: educare ai valori dello sport, insegnare e trasmettere la passione per la ginnastica ritmica.