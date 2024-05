Bocce: Auxilium Saluzzo U15 campione d'Italia nella specialità volo

Il fine settimana appena concluso per l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo è stato superlativo ed ha arricchito il medagliere del club del presidente Pietro Fornetti.

Per la specialità volo a Chieri, in occasione della finali scudetto, gli under 15 di Federico Gasco hanno conquistato il tricolore battendo per 8 a 4 i friulani del Buttrio. Un altro grande risultato per il club saluzzese, che porta a 15 gli scudetti conquistati a livello giovanile.

In contemporanea sempre a Chieri, nella finale scudetto della A femminile, la compagine di Paolo Costa è stata sconfitta solo nelle battute finali per 11 a 13 dalla valligiane della Bassa Valle.

Purtroppo per la A maschile, con la sconfitta nello spareggio salvezza contro Quadrifoglio, che si è tenuto a Fagagna in Friuli, il team di Marco Cravero retrocede in A2.

Per quanto riguarda gli under 12, domenica 2 giugno il team di Paolo Costa sarà impegnato nella quarta e quinta giornata di campionato.

Per la specialità petanque, si qualificano ai campionati italiani per la categoria B a terne Luca Palmero, Paolo Ras e Roberto Garnero, per la categoria D, nella prova individuale, Cristian Penna.

Nel campionato di promozione femminile le giocatrici di Franco Vottero, concludono la regular season con due successi e si qualificano per la fase interregionale. Nel campionato juniores due sconfitte.

Domenica 2 giugno a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium alle 9,00, il via a due competizioni nazionali femminile e maschile a coppie.