Meeting di Primavera a Mondovì, Roberto Rigali e Georgia Harris al via

Sono ufficiali già alcuni nomi degli atleti che domenica 2 giugno prenderanno parte al Meeting di Primavera a Mondovì.

La manifestazione, inserita nel calendario internazionale World Athletics, cade quest’anno proprio a una settimana dalla rassegna continentale facendo salire ancora di più l'appeal di questa edizione numero 24.

È confermato il ritorno sulla “Fantoni Bonino” dell’azzurro Roberto Rigali. Lo scorso anno, proprio da Mondovì, partì la sua rincorsa all’argento mondiale conquistato a Budapest due mesi dopo, nella 4x100 con Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. Al Meeting di Primavera, Rigali aveva stupito tutti stampando un fenomenale 10”29 (nuovo record della pista) crono che gli aveva aperto le porte del quartetto olimpico prendendo il posto di Desalu. Quest’anno è già stato capace di scendere a 10”31, tempo registrato pochi giorni fa al Meeting Internazionale di Savona. Se la dovrà vedere nei 100 metri con il compagno di squadra, nei Carabinieri, Mattia Donola terzo nel 2023 (che gareggerà anche sui 200 metri).

Dovrebbe essere della partita il bergamasco Eric Marek al secondo posto lo scorso anno in 10”34.

Quest’anno il Meeting arriva però letteralmente anche dall’altra parte del mondo con la presenza della velocista australiana Georgia Harris che sarà impegnata nella doppia prova dei 100 e 200 metri (11”46 e 23”61 di personale).

Occhi puntati anche sulla Junior della Safatletica Ilaria Contran, sulla bresciana Gaia Pedreschi, la varesotta Eleonora Alberti e la siciliana Svetlana Fanale. Tutte quest’anno hanno registrato tempi al di sotto dei 12’. Nel salto in lungo già confermata la presenza di Francesco Inzoli della Riccardi Milano l’anno passato atterrato a 7,59 m nel salto in lungo, così come l’azzurro Giovanni Faloci nel lancio del disco; scenderanno in pedana nel giavellotto femminile l’azzurra Paola Padovan e Pascaline Adanhoegbe. Gli 800 femminili si prospettano molto interessanti, così come le due prove dei 3.000 metri che hanno sempre regalato emozioni.

«Questi sono alcuni degli atleti di punta che saranno presenti, ma stiamo lavorando per confermarne altri nei prossimi giorni – commenta Enrico Priale dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo – Vogliamo portare un grande spettacolo sportivo a Mondovì»

Il programma

Il ricco menù prevede inoltre i 110 ad ostacoli, con altre prove extra meeting come le spettacolari staffette 4x100 e 4x400 e una serie ad invito di marcia 10 km. Nell’anno della scomparsa di Pina Torello, il Memorial a lei dedicato premierà il miglior risultato tecnico sulla gare degli 800 metri e va ad aggiungersi agli storici trofei “Milvio Fantoni” (per la miglior performance nei 100 metri) e “Salvatore Bonino” (per gli ostacoli). In caso di record Italiano lo sponsor “Acqua S. Bernardo” – da anni fortemente legata la sodalizio monregalese – mette in palio il premio extra da 5.000 euro. È in arrivo infine quest’anno una bella novità: la gara dei 100 metri maschile Fispes, dedicata agli atleti paralimpici. Ad inaugurare la giornata ci sarà la prova dei 100 metri femminile alle 13. Come antipasto in mattinata, dalle ore 9, la Manifestazione Promozionale Esordienti a cura dello Staff Esordienti provincia di Cuneo.