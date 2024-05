Saluzzo: in autunno evento dedicato all'arrampicata per ipo e non vedenti, attiva la raccolta fondi

Interessante iniziativa quella in programma nel prossimo autunno presso la palestra di arrampicata Alpiteca di Saluzzo.

La struttura ospiterà infatti una giornata dedicata a persone con disabilità visiva, dall’ipo al non vedente, che potranno cimentarsi in questo sport seguiti da Simone Salvagnin, paraclimber pluridecorato a livello internazionale.

In primo piano nell'organizzazione dell'evento Alessandro Palma, scalatore dal 2006 e due volte campione italiano. Sarà una seconda edizione, dopo il successo della precedente. Attiva, a tal proposito, una raccolta fondi grazie alla quale è già stato raggiunto un terzo del budget necessario.

Come nasce l'idea

"Un giorno scrollavo svogliatamente la home di Instagram ed ho notato che due ragazzi stavano ricevendo parecchia attenzione. Erano intenti a fare un viaggio in bicicletta e la gente parlava solo di loro. Non mi sembrò un’impresa eclatante e pensai che avrebbe avuto tutt’altro gusto con un po’ di beneficenza dietro. L’idea mi folgorò: perchè loro? Perchè non far io stesso della beneficenza? Raccolsi le idee e delineai il progetto: non sapevo da che parte iniziare. Mi feci aiutare da Emozionabile, una onlus che si occupa solo di attività con disabili. Il primo passo fù raccogliere i soldi, poi creare i contatti sul territorio per avere un bacino d’utenza, poi organizzare la giornata. Un successo.

Sulla scia della prima edizione, ho voluto ripartire nel 2024 carico per una nuova versione, sempre con al centro di tutto l’arrampicata. Ho lanciato la raccolta fondi su GoFoundMe e ho messo una cassettina nel negozio dove lavoro, il Salewa Store Cuneo. L’idea, come sempre, è quella di promuovere pian piano l’iniziativa e convincere qualcuno a donare dei soldi. Come saranno spesi quei soldi? La totalità dell’importo sarà investito nella giornata, che mette al centro di tutto l’esperienza degli interessati.

Per regalargli una domenica da urlo, è fondamentale investire sulla formazione dei tecnici, aspetto che l’associazione Emozionabile cura in con particolare attenzione. La loro istruzione sarà seguita in prima persona da Simone Salvagnin, atleta paraclimber pluridecorato a livello mondiale, con esperienze di sport ed avventura ai confini dell’umano.

La giornata sarà organizzata presso la palestra di arrampicata Alpiteca di Saluzzo in autunno e sarà destinata a persone con disabilità visiva, dall’ipo al non vedente. Il bacino d’utenza è ampio, l’edizione 2023 ha contato una quindicina di partecipanti dai 7 ai 60 anni. Il budget necessario è di €1500, al momento siamo ad un terzo circa del percorso. Se gli astri si allineano, l’intenzione è quella di fare una serata il sabato, aperta a tutti, dove Simone racconta le sue esperienze. La domenica, come ormai da tradizione, giornata di arrampicata per ipo e non vedenti."

ALESSANDRO PALMA

Classe 1994, scalatore dal 2006. Ho partecipato a competizioni in tutto il mondo, sono stato membro della nazionale giovanile per sei anni, membro della nazionale senior per tre. Due volte campione italiano, oro in coppa Italia, podio al campionato italiano, ventunesimo al campionato del mondo. Scalo su roccia con boulder fino all’8B+ e vie fino all’8b. Sono istruttore di arrampicata e tracciatore federale. Attualmente ho appeso il pettorale al chiodo e ho fondato la AP Outdoor. Con la mia attività mi occupo di copywriting e comunicazione nel mondo legato alla montagna; sono titolare del Salewa Store Cuneo. Dedico gran parte del mio tempo libero a promuovere l’arrampicata, sia creando e valorizzando nuove realtà sul territorio, sia facendo incontri ed attività con persone disabili e non, che hanno come fulcro l’arrampicata come mezzo di crescita personale.