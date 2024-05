Volley femminile A1, Alice Turco torna a Cuneo: "Un onore ritornare a lottare per questa squadra"

“A Cuneo ho lasciato molti dei miei ricordi più belli. Sarà un onore ritornare a lottare per questa squadra. L’ultima volta che sono stata qui era un momento molto particolare per tutti durante l’epidemia Covid. Però ho trovato persone che mi sono portata nel cuore e che mi hanno fatta sentire a casa. Non vedo l’ora di ricominciare gli allenamenti e la stagione con tutte le mie compagne e lo staff”.

Così Alice Turco, palleggiatrice classe 2000, sul suo ritorno a Cuneo.

Di ritorno si tratta perché Turco era già stata in Piemonte nella stagione 2020/21, per poi passare per tre stagioni alla Omag MT San Giovanni in Serie A2. Ora però è arrivato il momento di tornare in Granda, dopo un’annata 2023/24 da 29 partite, condite da 71 punti.

“Siamo felici che Alice possa tornare a Cuneo per giocarsi di nuovo la Serie A1 – affermano i co presidenti Bianco e Manini – Confidiamo che l’entusiasmo per il suo ritorno possa darci una mano importante”.