Il fotografo Baptiste Lignel ospite a Cuneo dal 5 al 9 giugno a seguito del festival | Paesaggi | 2023

Il fotografo francese Baptiste Lignel sarà ospite a Cuneo dal 5 al 9 giugno per una residenza artistica organizzata dall’associazione cuneese FormicaLab-Aps, a seguito dell’edizione 2023 di | Paesaggi |, il festival di documentazione del paesaggio contemporaneo che si è svolto in città lo scorso settembre. Lignel, tra gli autori esposti al festival | Paesaggi | selezionato per il suo lavoro da un comitato scientifico presieduto da Rosy Santella - photo editor di Internazionale - sarà quindi protagonista di una settimana di lavoro durante la quale approfondirà i temi della Resistenza, coniugandoli al suo lavoro di esplorazione, ricerca e conoscenza della storia anche attraverso l’esplorazione delle erbe edibili e della vegetazione.

Grazie a numerosi partner, Lignel sarà protagonista anche di momenti aperti al pubblico, compresi un laboratorio e un cammino di grande suggestione da Cuneo fino a Madonna del Colletto in valle Gesso, passando per Borgo San Dalmazzo, Rittana e Borgata Paraloup dove è prevista una giornata di condivisione: una camminata partecipativa a tappe, aperta a chi volesse condividere con lui le sue giornate di esplorazione.

Giovedì 6 giugno l’artista sarà ospite del Parco fluviale Gesso e Stura. Alle 11 del mattino è previsto un talk aperto al pubblico alla Casa del Fiume a Cuneo con presentazione di Baptiste Lignel e dei suoi lavori, compreso quello esposto a Cuneo durante il festival dal titolo “La guida botanica degli omicidi politici a Roma” e che gli ha permesso di essere selezionato per la residenza. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19, è in programma un laboratorio gratuito aperto a tutti e adatto anche ai bambini a partire dai 7 anni. Il laboratorio si compone di un’escursione lungo Gesso con Giulia Ghibaudo, accompagnatrice naturalistica del Parco fluviale Gesso e Stura ed erborista, che proporrà un focus su erbe edibili spontanee e a seguire la produzione di materiali, foto e disegni, per creare un erbario insieme al fotografo Lignel (prenotazioni entro il 4 giugno scrivendo a formicalab.info@gmail.com; ritrovo alle ore 14,15 davanti alla Casa del Fiume).

Venerdì 7 giugno è in programma la partenza per la prima tappa a piedi: Lignel percorrerà il tragitto da Cuneo a Rittana (ritrovo per chi volesse unirsi alla camminata alle ore 10 al Parco della Resistenza di Cuneo) passando nel Parco fluviale Gesso e Stura con passaggio a Borgo San Dalmazzo e visita a Memo4345 (intorno alle 12,30) con la partecipazione di Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza della provincia di Cuneo. Lignel pernotterà a Rittana grazie all’interessamento dell’amminastrazione e al sostegno dell’associazione culturale L’era Granda per poi ripartire, sabato 8 giugno, verso Borgata Paraloup. Sabato 8 giugno alle 10 rendez vous al Chiot Rosa con la partecipazione dell’erborista Barbara Milanesio per passeggiata fino alla Borgata. Arrivo previsto per le 13 e a seguire sono in programma un pranzo conviviale a base vegetale e a km zero e visita guidata di Paraloup. Costi: 5 euro la passeggiata, 15 euro il pranzo da pagare sul posto. L'evento è riservato agli iscritti, la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 6 giugno scrivendo a formicalab.info@gmail.com. Il pranzo sarà seguito dalle letture partigiane a cura di Roberta Gazzera di FormicaLab con accompagnamento musicale (selezione testi a cura della Fondazione Nuto Revelli). Il giorno successivo Lignel effettuerà, sempre con la formula del cammino aperto a tutti, la tappa finale del progetto sul Sentiero della Libertà, da Borgata Paraloup a Madonna del Colletto in Valle Gesso (partenza ore 9 dalla Borgata). Le tappe a Paraolup sono possibili grazie al sostegno della Fondazione Nuto Revelli e Borgata Paraloup.

Al termine della residenza Lignel consegnerà la sua esperienza autoriale sul territorio cuneese all’associazione FormicaLab che lo presenterà pubblicamente nel corso dei prossimi mesi.

Il festival | Paesaggi | si è svolto a Cuneo lo scorso settembre, con una grande mostra en plein air con 300 fotografie di 22, oltre ad una serie di talk e sul tema “Affinità e divergenze del continente Europa”. L’edizione 2023 del festival ideato dall’associazione cuneese FormicaLab, si è svolta con il patrocinio di Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo e il sostegno di Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, Confartigianato Cuneo, Banca Alpi Marittime, Cônitours e Open Baladin, oltre alla collaborazione di numerose realtà del territorio che hanno sostenuto il progetto mettendosi a disposizione come spazio per gli incontri in programma, come luogo per le affissioni o dando un prezioso contributo creativo.

BAPTISTE LIGNEL

Classe 1974, ha studiato alla Parsons School of Design di New York, dove si è laureato in Fine Arts. Ha studiato con Ben Fernandez, Arlene Colleens, Charles Harbutt and Vincent Cianni. Tornato in Francia è stato per alcuni anni Art Director per un'agenzia pubblicitaria (Ogilvy), prima di dedicarsi esclusivamente alla fotografia. La sua attenzione si concentra sui documentari sociali. Come insegnante ha ideato il programma e ha diretto il dipartimento artistico dell'Ecole Kourtrajmé creato da JR alla periferia di Parigi tra il 2019 e il 2021. Come editore ha co-creato la raccolta di libri Photographers' References. Il suo lavoro appare regolarmente nei mezzi di informazione e nelle pubblicazioni aziendali. Ha pubblicato sette libri fotografici monografici, a cominciare da Coney Island (con un testo di Sophie & Bruce Gilden), che termina con Sauvage (con un testo di Gilles Clément) pubblicato nel 2021.