Piano idrico, Bergesio (Lega) "Dal Mit risposta a crisi idrica: 950 milioni per interventi su infrastrutture idriche nazionali”

"Un passo avanti importante, per il quale ringrazio il Vicepremier Salvini che ha saputo ascoltare e raccogliere le istanze del Paese, che in questi anni si è trovato a fronteggiare una crisi idrica senza precedenti. I 950 milioni del primo stralcio del Piano idrico permetteranno di dare immediatamente il via a tanti cantieri”.

Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, commentando il Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico proposto stamane dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso della Cabina di Regia per l’idrico.

Ammontano a 950 milioni di euro i fondi già messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture per avviare subito un gran numero di cantieri per la realizzazione di nuove opere idriche e per interventi a opere esistenti. Si tratta di un primo stralcio di programmazione del nuovo Piano nazionale per gli interventi da 12 miliardi di euro.



“La carenza idrica è generata da una serie di cause, in particolare dalla combinazione tra la siccità dovuta al cambiamento climatico e l’aumento di tutte le tipologie di consumo dell’acqua. Il territorio italiano in particolare ha estremo bisogno di interventi sulle infrastrutture idriche, che sono tra le più vecchie d’Europa (il 25% ha più di 50 anni) – dice Bergesio -. In Europa l’Italia, con una rete idrica che si estende per oltre 500.000 km, è tra i Paesi con la maggiore dispersione idrica, pari addirittura al 42%”.

A giugno 2023 il Mit aveva pubblicato il bando per raccogliere i fabbisogni presentati da Regioni e Province autonome, Autorità di distretto dei bacini idrografici ed enti di Governo d’Ambito. Sono state raccolte e valutate 562 proposte, di cui 521 dichiarate ammissibili. Da queste è scaturita la proposta di Piano, con 418 interventi, per un importo di circa 12 miliardi di euro. Il MIT aggiornerà la pianificazione periodicamente, al fine di permettere a tutti di poter presentare le proposte.

Il senatore cuneese sottolinea: “Il primo stralcio di programmazione assegna al Piemonte immediatamente circa 63 milioni di euro. Ad oggi complessivamente nel Piano sono stati inseriti 37 interventi piemontesi, per un totale di 1 miliardo 205 milioni di euro”.

“Il Ministro Salvini ha voluto conoscere e pianificare le necessità del Paese, concretizzando il finanziamento di una serie di interventi che riguardano accumulo, trasporto e distribuzione primaria e secondaria della risorsa idrica. Un intervento fondamentale per tutto il territorio nazionale e per la nostra regione”, conclude Bergesio.