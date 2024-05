Un grazie all'ospedale di Verduno: "Grande professionalità e umanità verso i pazienti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera indirizzata all'ospedale medico dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

"Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale medico del reparto Urologia dell’Ospedale di Verduno. In particolar modo a tutto lo staff medico composto da Dott. Varvello, Dottor Antolini, Dott.ssa Ganga, Dott.ssa Cortese, Dottor Chiarissi, Dottor Marsero, Dottor Parmigiani, Dottor Puccetti; al personale infermieristico coordinato da Ivana Brizio; agli operatori socio sanitari e ai fisioterapisti. Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell'assistenza ricevuta da mia moglie durante tutta la permanenza in struttura. L'esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l'equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente, unita anche al clima di pace e tranquillità che si respira nel reparto.

In un periodo storico in cui si parla spesso di “mala sanità” o comunque si tende ad evidenziare gli aspetti negativi, siamo entusiasti di poter raccontare di un personale medico sanitario che ogni giorno s’impegna per portare la struttura ospedaliera di Verduno verso l’eccellenza. Con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro, vi ringraziamo di tutto cuore".

Giovanni Curti e famiglia