A Savigliano la premiazione del concorso per l'ideazione del logo della Consulta della Solidarietà

Ieri sera, martedì 28 maggio alle ore 19, in apertura del Consiglio Comunale, si è tenuta la premiazione per il concorso per l’ideazione del logo della Consulta della Solidarietà saviglianese, che ha visto scegliere dai componenti della Consulta, gli elaborati di tre allieve: al primo posto Sara Artuso

al secondo Matilde Comba e al terzo Maria Francesca Tommasiello

Al concorso hanno aderito gli studenti dell’indirizzo “Grafica e comunicazione” del Nostro Istituto, proponendo 82 soluzioni e coinvolgendo 6 classi del triennio finale.

La cerimonia, introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo, è stata presentata dal Presidente della Consulta Sergio Mondino a cui è seguito l’intervento del responsabile di indirizzo Prof.Marco Filippa, che ha tracciato una breve analisi critica dei progetti eleborati.

Infine è intervenuto il Sindaco Antonello Portera plaudendo all’iniziativa e augurandosi che, molti dei giovani grafici, vogliano attivarsi anche entrando in gioco nelle numerose realtà associative che si occupano di solidarietà. La cerimonia ha poi previsto la consegna dei premi, con un commento sul loro lavoro da parte delle studentesse.