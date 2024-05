Il campus Mondovì: un collante di esperienze

Immaginatevi i trecandis di Gaudì, con le loro forme intricate e i colori vivaci.

Bene, il Campus Mondovì, in questo vibrante mese di maggio, potrebbe senz’altro essere paragonato a una di quelle opere d'arte: una mescolanza caleidoscopica di attività, plasmata dalla presenza di ospiti provenienti da background e luoghi diversi. Ciò che li unisce è il loro legame con il Cfpcemon e l'obiettivo comune di connettersi con le aziende e gli istituti superiori del territorio.

Da inizio Maggio infatti il Campus ospita sei studenti e un'insegnante, provenienti dall'Istituto IES Corella di Colmenar, vicino a Madrid, che rimarranno a Mondovì fino al 14 giugno per un periodo di tirocini Erasmus in imprese del territorio.

Nella settimana scorsa a loro si sono uniti per un periodo di Job Shadowing, alcuni insegnanti di Alicante, che hanno visitato gli istituti Cigna, Garelli e Baruffi di Mondovì e il Cfpcemon di Ceva e gettato le basi per uno scambio studentesco internazionale per il prossimo Anno Formativo.

Negli ultimi giorni si sono poi aggiunti un professore e un'allieva provenienti da Montpellier, anch’essi loro a Mondovì per un’esperienza di Tirocinio e un insegnante di saldatura proveniente dalle Canarie, che si tratterrà per qualche giorno in cerca di sedi stage per i suoi studenti.

ll Campus infine accoglie per tutta la durata della loro formazione, anche alcuni studenti fuori sede che frequentano il corso IFTS Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente e l'Università del Circo di Mondovì.

Questo costante intreccio di lingue, competenze e approcci didattici differenti sta iniziando a creare una comunità globale di apprendimento, dove la diversità è celebrata e la conoscenza è condivisa. In un'epoca di crescente polarizzazione, l'iniziativa del Cfpcemon nel lanciare le attività del Campus di Mondovì si rivela un'innovazione audace, trasformando questo spazio in un luogo in si discute di futuro dell'apprendimento e dove ogni studente può immergersi in esperienze linguistiche e culturali coinvolgenti.