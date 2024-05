“La nostra Costituzione”: alla Biblioteca Civica di Alba una mostra curata dall’Anpi

Venerdì 31 maggio alle ore 17 la Biblioteca di Alba ospita “La nostra Costituzione”, mostra a cura dell’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Sarà visitabile dal 1° al 7 giugno durante l’orario di apertura della Biblioteca civica “G. Ferrero” (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi).

Le opere esposte sono quelle che hanno partecipato a due concorsi a tema organizzati dall’Anpi in collaborazione con l’Ufficio pace del Comune di Alba e rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nella convinzione che possiedano già una propria opinione su molti argomenti, compresa la Costituzione italiana.

In particolare, gli alunni delle scuole primarie hanno partecipato al concorso di interpretazione grafica “12 articoli per 12 mesi”, realizzando dei disegni sui valori proposti dagli articoli fondamentali.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invece, hanno partecipato al concorso “I Giusti della Costituzione”, per il quale hanno scritto delle brevi biografie delle persone che per quei valori hanno speso la propria vita, come ad esempio: Angelina Merlin, don Milani, Sandro Pertini e altri.

Una selezione di questi testi sarà riprodotta sull’Almanacco della Resistenza 2025 che verrà pubblicato dalla sezione Anpi Alba-Bra.