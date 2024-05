La sentenza, il ricorso, la gestione di caserma Cantore e il giallo sull’avvocatura: a Cuneo l’affaire tettoia Vinaj continua a generare più risposte che domande

Non sembra dirimersi la matassa che riguarda il contenzioso tra il Comune di Cuneo e la Tettoia Vinaj srl, e che vede mancare nelle casse dell’ente una cifra – in canoni di gestione e oneri non versati sin dal luglio 2015 – all’ultima verifica superiore ai 934mila euro.



L’affaire è tornato in Consiglio comunale grazie alle interpellanze di Franco Civallero (FI) e Giancarlo Boselli (Indipendenti), che hanno chiesto aggiornamenti e un nuovo incontro con l’avvocato Vittorio Barosio. L’assessore Valter Fantino ha quindi dato conto dei due più recenti sviluppi, ovvero la notifica della sentenza – comminata dal tribunale di Cuneo a conclusione del contenzioso civile vero e proprio e che identifica l’irregolarità perpetrata della srl - in data 21 maggio scorso e il procedimento avviato dagli uffici comunali per la restituzione dei locali: nello specifico, quest’ultimo passaggio si perfezionerà giovedì 6 giugno prossimo alle 11.30.

La sentenza e i locali: meno di un mese per presentare il ricorso

La sentenza, come già comunicato nelle scorse settimane, non implica la restituzione completa del debito. Per questo motivo la giunta aveva – nel mese di maggio e sempre in Consiglio comunale – assicurato l’intenzione di ricorrere in appello per concludere anche questo nodo. I tempi, però, parrebbero farsi brevi e la scadenza – fissata per il 20 giugno – sempre più prossima.



La questione del recupero alla disponibilità completa del Comune dell’immobile è facile collegarla, invece, al destino dell’esercizio che nella tettoia Vinaj trova attualmente posto, ovvero l’Open Baladin.



Del tutto estranea al contenzioso la ben conosciuta azienda produttrice di birra è stata chiamata in causa alcune volte negli ultimi anni in riferimento al pagamento degli affitti, sempre concluso, e alla sussistenza dell’effettiva licenza per la somministrazione di cibo e bevande.



Gli ultimi aggiornamenti – anche pervenuti a mezzo stampa – segnalano la governance dell’azienda come in attesa di una mossa da parte del Comune, mentre l’assessore Fantino in sede consigliare ha sottolineato l’intenzione di lavorare perché vengano mantenuti i posti di lavoro.

Caserma Cantore: 12mila euro escono, 100mila entrano

La discussione si è poi anche allargata alla gestione del complesso collegato all’ex caserma Cantore, che il medesimo soggetto a cui fa capo la Tettoia Vinaj srl gestisce tramite la Exin Cantore srl: i consiglieri di minoranza non hanno potuto evitare di rilevare come se la prima srl debba al Comune quasi un milione di euro, la seconda spenda 12mila euro annui di canone di gestione ma ne guadagni quasi 100mila grazie – tra le altre cose - agli affitti del PING, dell’ATL del Cuneese e della sezione del servizio al lavoro del Consorzio socio assistenziale del cuneese.



Sull’argomento Boselli è tornato a chiedere una commissione specifica.

Ll’avvocatura: “Mai confermata la revoca dell’incarico a Barosio”

Ultimo – ma non per importanza – il tema dell’avvocatura del Comune. Molto criticata dai consiglieri comunali di minoranza fuori e dentro la sala del Consiglio, ancora a mezzo stampa negli ultimi giorni è stata data contezza del fatto che l’ente avesse già due settimane fa abbandonato il sostegno dello studio dell’avvocato Vittorio Barosio (senza però comunicare il sostituto).



L’assessore Fantino non ha sottolineato la cosa in Consiglio. Ma l’ha fatto la sindaca stessa nella giornata di oggi (mercoledì 29 maggio) con un comunicato stampa specifico: “La comunicazione è mancata perché per informare sono necessari atti formali, che danno sostanza a passi concreti – ha detto - : a oggi, non esiste alcun documento che attesti la revoca”.



“Rimane vero comunque – ha proseguito la sindaca - che a tutela dell’interesse superiore dell’ente si stiano esplorando strade diverse, verificando pareri terzi, al fine di individuare il percorso più consono, efficace, corretto, promettente, in una vicenda che per sua natura è composta da una molteplicità di elementi e di variabili. Smentisco fortemente, poi, che si tratti di una scelta mossa da ‘pressioni politiche interne alla maggioranza’ ma, di concerto con la struttura amministrativa, di passi intrapresi per addivenire alla migliore soluzione possibile di questa vicenda ”.



Lo stesso Barosio conferma le parole della sindaca: “Non ho mai ricevuto comunicazione di un’intenzione del genere da parte del Comune. Anzi, recentemente ho avanzato un’ipotesi per addivenire alla restituzione di, almeno, una parte della cifra dovuta, che credo rientri nei vari percorsi attualmente al vaglio della giunta”.