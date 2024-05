Mondovì, il Club Rotary discute di opportunità e sfide dell'Intelligenza Artificiale

Conviviale del Club Rotary di Mondovì presso il ristorante “La Borsarella”. Una serata davvero speciale quella voluta dalla presidente del sodalizio monregalese, Anna Breida, che ha visto la partecipazione attiva degli istituti scolastici “Giolitti-Bellisario-Paire” e “Cigna-Baruffi-Garelli”, coinvolgendo tanti studenti e docenti in un evento dedicato alle opportunità e alle sfide dell'intelligenza artificiale.

La studentessa Amina Lahniche della classe 2A IPC dell'istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” ha introdotto, presentando una relazione dettagliata sull'intelligenza artificiale, basata su un suo elaborato in gara al concorso nazionale Rotary “Etica e Legalità” 2024. Amina è stata accompagnata dalla dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello, che ha espresso parole di elogio per la sua performance e per il lavoro dei docenti che l'hanno preparata, la prof.ssa Luisa Dragone e il prof. Francesco Pungitore.

Il prof. Pungitore, autore di due saggi sull'intelligenza artificiale, è stato invitato a tenere una lectio al termine della serata, ricevendo apprezzamenti dai presenti per la sua competenza e chiarezza espositiva.

L'evento ha coinvolto anche le classi 1B, 1C, 2B, 3B, 4B e 5B del Liceo scientifico opzione scienze applicate dell'istituto Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì, tutte in gara al concorso “Etica e Legalità”. Per quest'ultimo istituto, sono intervenuti la prof.ssa Simonetta Vivalda e il prof. Paolo Tealdi che ha contribuito alla riuscita della manifestazione con interventi puntuali e pertinenti e la proiezione di video preparati e presentati dagli stessi alunni.

La dirigente scolastica del “Giolitti-Bellisario-Paire”, prof.ssa Garello, ha sottolineato l'importanza dell'azione educativa in un contesto di rapido cambiamento sociale e tecnologico. Ha ribadito l'impegno costante della scuola nel promuovere un'educazione sinergica tra alunni e insegnanti, capace di rispondere alle sfide contemporanee con competenza e innovazione.

L'incontro ha messo in luce non solo le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma anche l'importanza di un'educazione etica e consapevole, capace di guidare i giovani verso un futuro sostenibile e responsabile.