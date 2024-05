Niente teatro estivo a Mondovì, si punta tutto su "Mo.vi": "Potenziata la stagione invernale e per famiglie"

Quest'anno a Mondovì non ci sarà la stagione teatrale estiva. A confermarlo è la stessa amministrazione che, dopo aver presentato un denso programma di appuntamenti musicali e culturali all'interno del nuovo format "Mo.Vì" (leggi qui) e, alla luce del cartellone di spettacoli proposti in inverno, ha deciso di non riproporre il teatro in piazza d'Armi.

"Le ultime due stagioni estive - spiegano dal Comune - si inserivano in un contesto differente sia su scala nazionale (emergenza pandemica), sia su scala locale (indisponibilità strutturale del Cinema-Teatro Baretti con conseguente impossibilità di svolgimento della stagione invernale) ed era quindi parso doveroso pianificare un’offerta teatrale di qualità che potesse soddisfare il pubblico monregalese. Con la riapertura del Teatro Baretti e la riproposizione della stagione invernale a partire dal 12 dicembre scorso, la città ha ospitato otto diversi spettacoli di caratura nazionale."

Si punta tutto su "Mo.vi" quindi, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alla musica. Un impegno che, da parte dell'amministrazione ammonta circa a 50mila euro, che serviranno in parte per disporre palco e sedute in piazza d'Armi e in parte a sostenere i costi organizzativi del festival che, lo ricordiamo, beneficia del contributo di numerosi partner e sostenitori privati, quindi parliamo di cifre molto più grandi.

"Nell’ottica di accrescere la sensibilità delle nuove generazioni nei confronti dell’arte teatrale, - chiariscono dall'amministrazione - per la prima volta è stata organizzata una rassegna pensata esclusivamente per le famiglie, grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco, gestore del Teatro Baretti. Un’iniziativa che ha incontrato il favore del pubblico con oltre 400 partecipanti, dimostrando altresì la volontà da parte dell’Amministrazione di perseguire la visione di una città sensibile al teatro e alla cultura, che sta già lavorando ad una programmazione invernale di assoluta qualità con spettacoli e artisti, ancora una volta, di livello nazionale."

Ultima ragione, ma non per questo meno importante, evitare la sovrapposizione di eventi, fatto che in passato si è verificato non di rado: "Alla luce della densità di eventi previsti durante Movì, inoltre, e in virtù delle risorse già impegnate per la stagione invernale, si è dunque ritenuto opportuno non sovrapporre spettacoli e programmazioni."