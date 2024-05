Tuttocapsule presenta le mischele Inferno e Paradiso in partership con Caffè Borbone

TUTTOCAPSULE presenta due nuove miscele, Inferno e Paradiso, ideate in partnership con Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, e prodotte dall’azienda campana con sede a Caivano (NA). Un prodotto unico e di grande successo, già disponibile in esclusiva nei punti vendita TUTTOCAPSULE in Italia e all’estero, nel formato cialda compostabile e capsula compatibile con macchine a uso domestico Lavazza A Modo Mio™ e Nespresso™.

“L’azienda partenopea ha incontrato in TUTTOCAPSULE il giusto interlocutore per rafforzare la sua posizione nel retail – dichiara Vincenzo Pagliero CEO di Tuttocapsule - mentre, per la nostra realtà, è una partnership strategica unica nel canale dei negozi specializzati, che consolida la nostra posizione di leader”

L’attenzione di TUTTOCAPSULE nei confronti delle esigenze e dei gusti del consumatore si consolida grazie a questo nuovo progetto avviato con uno dei marchi più diffusi nel mondo del caffè.

La miscela Inferno, più corposa e intensa, assicura l’energia per vivere le giornate al meglio, anche le più complicate. La miscela Paradiso, più delicata e dal sapore inconfondibile, è dedicata a chi ama concedersi un momento di pausa in totale serenità. Due miscele con caratteristiche differenti ma identificabili dall’originale grafica geometrica brandizzata Caffè Borbone e TUTTOCAPSULE. Le miscele si presentano nel formato cialda 100% amica della natura, il packaging sostenibile ideato da Caffè Borbone, smaltibile nell’umido e con incarto riciclabile nella raccolta della carta oltre che in capsula, nei formati compatibili con le macchine a uso domestico Lavazza A Modo Mio™ e Nespresso™, largamente diffuse su tutto il territorio italiano.