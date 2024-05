Bra, il 2 giugno Festa della Repubblica ma anche Bicincittà

​Il 2 Giugno non è solo la festa della Repubblica, ma anche tempo di Bicincittà. Un evento che anticipa di un giorno la Giornata mondiale della bicicletta (3 giugno), ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite tre anni fa, riconoscendo i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico.

L’appuntamento è a Bra con ritrovo fissato alle ore 9 in piazza Giolitti. Famiglie con bambini, coppie o semplici appassionati: può partecipare chiunque e con qualsiasi tipo di bici, comprese quelle con le rotelline. La certezza è che si torna a casa felici dopo un’esperienza unica. Iscrizione al costo unitario di 3 euro e gadget per tutti.

Si parte alle ore 10.15 per un tragitto lungo circa 15 km che si snoda tra le vie urbane ed extraurbane della città, alla riscoperta dei luoghi e degli angoli più suggestivi, per riappropriarsi dei profumi e di una vita salubre in un ritrovato rapporto con la natura, immersi nel panorama circostante. Un momento di grande fermento, atteso con trepidazione, che attraversa le generazioni, dai nonni ai nipotini.