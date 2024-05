Grande successo all’Open Day di domenica per il 45° anniversario di Balfor

Noi delle famiglie Ballario e Forestello ci teniamo a ringraziare tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi un compleanno importante.

Un numero ben preciso è stato ricorrente la scorsa domenica e questo numero è il 45. Abbiamo infatti festeggiato 45 anni di attività insieme ai nostri 45 dipendenti e con le 450 persone, tra clienti, fornitori ed amici, che hanno pranzato con tutti noi.

È stata una giornata stupenda perché, oltre ad essere un’ottima occasione di ritrovo in amicizia e ilarità, ci ha permesso di condividere con tutti i partecipanti la passione per il Triathlon del Boscaiolo, per le Sculture di Legno e per la filiera legna da ardere.

Tutto gravitava intorno ad alcuni elementi base:

La passione per il legno come materiale indispensabile per il benessere dell’uomo e per la sostenibilità delle attività umane;

L’importanza dei rapporti umani tra cliente e fornitore;

L’evoluzione tecnica dei macchinari, per produrre sempre meglio e con sempre maggior sicurezza.

Un ringraziamento importante va a Mario Ballario e Mario Forestello, che sono da sempre i nostri punti di riferimento, non solo per il lavoro ma nella vita di ogni giorno.

E un grazie grande va ai dipendenti che si sono adoperati con grande impegno per far sì che l’evento si svolgesse al meglio.

Un abbraccio di cuore va a tutti i boscaioli che hanno partecipato con impegno al Triathlon e a Barba Brisiu che ha allietato la giornata con le sue stupende sculture in legno.