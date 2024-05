La Casa del Quartiere Donatello compie 10 anni

La Casa del Quartiere Donatello, il primo Community Hub della città, compie 10 anni.

In questi primi 10 anni la CQD è stato un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, di protagonismo e di crescita; ha saputo coinvolgere target differenti per età, genere, provenienza e cultura cercando di promuovere dal basso la costruzione delle attività, la strutturazione degli spazi a misura di chi abbia voglia di condividere idee ed energie.

Per l’occasione a giugno ci sarà una festa diffusa per animare il quartiere e incontrarsi.

Venerdì 7: Casa del Quartiere Donatello

Nella prima giornata di festeggiamenti ci si guarda indietro attraverso due installazioni, curate da Carlo Cavallo, insieme al Comitato di Quartiere, l’associazione CQD e CuneoFotografia. La prima: Una Storia di Quartiere, il Donatello, che ha avuto da sempre una spinta comunitaria, aggregativa e sociale; che ha saputo leggere il cambiamento sociale e che per primo ha creduto nella ri-costruzione di uno spazio comunitario coinvolgendo in questa sfida anche altri soggetti del territorio.

La seconda: 10 ANNI di CQD, ripercorrere l’evoluzione di questo progetto che ha saputo riattivare dal basso persone, sogni ed idee.

alle ore 15.00 incontro - confronto: 10 ANNI di Community HUB a Cuneo

Trasformazioni sociali\antropologiche delle comunità urbane e nuove forme di aggregazione

Daniela Ciaffi, docente di Sociologia urbana al Politecnico di Torino e vicepresidente di LABSUS

Elena Bottasso Centro Studi CRC

Community hub, portinerie, poli civici e di aggregazione, luoghi di innovazione aperta e collaborativa, presidi civici, nuovi centri culturali e centri culturali indipendenti… Cosa hanno in comune tutte queste pratiche dal basso e a base comunitaria di riuso a fini socio culturali del patrimonio? Qual è la rilevanza del fenomeno alla scala nazionale? In che modo concorrono a infrastrutturare il territorio di nuovo welfare di prossimità? In che relazione stanno con le politiche pubbliche e in che modo le pubbliche amministrazioni possono attrezzarsi per sostenerne la nascita, lo sviluppo e la durata nel tempo? La Ricerca Valutativa “Spazi di Comunità” sulle pratiche di riuso di spazi dismessi a fini collettivi del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri cerca di fare una fotografia a queste molteplici forme di aggregazione.

La nostra società è molto cambiata rispetto a 40/50 anni fa in cui era abituale condividere spazi comuni e ritrovarsi fuori casa nelle piazze o nei parchi. Oggi si preferisce stare in spazi privati delle proprie abitazioni e sempre più si fatica a condividere esperienze e relazioni di vicinato. In questo scenario i Community HUB, come ad esempio la Casa del Quartiere Donatello, stanno provando a ricreare luoghi della Comunità in cui sperimentare di nuovo la cittadinanza e i rapporti di vicinato attraverso attività di vario genere accompagnati da educatori della comunità.

10 anni fa era una sfida immaginarsi un Community Hub a Cuneo, oggi è pratica che ogni giorno prova a rinnovare la sfida di costruire spazi condivisi e comunitari.

Un momento per riflettere sull’esperimento della Casa del Quartiere Donatello come un fenomeno che si sta diffondendo in tutta Italia e in giro per l’Europa.

Sabato 8: nelle piazza e nei giardini del quartiere

“Casa del Quartiere oggi”

Nella seconda giornata di festa sarà possibile partecipare ad attività differenti disseminate nel Quartiere.

A partire dalle ore 15 ci saranno sessioni di Tai Chi Chuan e Qi Gong con il Maestro Ruggero Ghiglia nello spazio Verde dell’area playground di via Bernini.

Per i più piccoli e le loro famiglie ci sarà la Caccia all’Albero, alla scoperta di tutte le piante presenti nella Food Forest - Giardino Foresta.

Per i ragazzi e ragazze e per tutti quelli che vorranno cimentarsi arriverà il CircoBus di Fuma che ‘nduma con i vari strumenti del circo di strada.

Per la Comunità ci sarà anche uno stand del Comitato di Quartiere Donatello che presenterà le prospettive e le proposte per il futuro del Quartiere.

Torna il Torneo Dona Cup di calcio a 5 per i nati tra il 2009 ed il 2005 che proseguirà nella giornata successiva.

Domenica 9: Casa del Quartiere Donatello

“Come a Casa”/ “Mangiöma e Balöma”

La Grande Festa Popolare dei 10 ANNI avrà il suo culmine la domenica a partire dalle ore 10 e per tutto il giorno ci saranno i tradizionali tornei sportivi.

Nei Campi da bocce torna il Torneo di Petanque a sorteggio, i tornei di carte e le fasi finali del Dona Cup.

Alle 12.00 Mangiöma ‘nsema con la Polenta degli Alpini di Robilante e a seguire Balöma con DJ Jerry di Radio Valle Belbo e le sue musiche anni ‘70-’80-’90-2000

STREET ART



Una nuova opera di Arte Urbana nel Quartiere Donatello per celebrare i 10 ANNI di Community HUB.

Nei giorni di festa gli studenti del Liceo Artistico “E.Bianchi” di Cuneo, accompagnati dall’artista internazionale Riccardo "TEN" Colombo , realizzeranno una nuova Opera di Street Art nella Casetta Enel di via Rostagni, angolo via Bernini che sarà l’anello di congiunzione tra la Food Forest - Giardino Foresta della CQD e l’altra Opera di TEN “la Casa è di chi l’abita” sempre su via Rostagni