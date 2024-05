Comunali 2024: l’unico candidato sindaco a Piobesi d’Alba è Mauro Prino

Mauro Prino, 65 anni, pensionato, ex albergatore, ristoratore e operatore turistico in diverse località in Italia e all’estero, si candida per un secondo mandato da sindaco a Piobesi d’Alba, nell’unica lista in corsa.

“Presento la mia candidatura ovviamente in continuità con il precedente mandato di sindaco - dice -e nella consapevolezza di dover portare a termine molti progetti già avviati. Abbiamo la volontà di proseguire nella ricerca di dialogo con la cittadinanza. Con il supporto di un’importante parte dei precedenti collaboratori, l’innesto di nuovi candidati capaci e molto motivati, garantiamo un adeguato rinnovamento mantenendo una forte identità locale” .

Cosa l’ha spinta a ridiscendere in campo?

"Anzitutto l’esigenza di ultimare alcuni importanti progetti e la speranza di poter ricambiare l’affetto che i cittadini di Piobesi d’Alba mi hanno dimostrato in questi 5 anni. Per molti di loro ero un sconosciuto, ma in ogni momento, soprattutto i più difficili durante il triste periodo del Covid, ho sinceramente sentito la vicinanza di tutti e mi auguro di non averli delusi. Inoltre sono sempre fermamente convinto che nelle piccole comunità come la nostra contano le “persone”, con le loro competenze, disponibilità e volontà".

La sua lista come è composta da?

"La composizione della lista è l’esatta espressione della forza di un gruppo, oltre che delle individualità. Vi è l’assoluta parità di genere e sono rappresentate professionalità ed età diverse. Con piacere ho potuto constatare la forte motivazione di ciascuno, la determinazione e competenza nell’apporto di nuove idee. I candidati della Lista 'Piobesi per tutti' sono: Martina Albrito, Michele Bergadano, Andrea Guiotto, Elena Bertolusso, Marco Saglia, Rita Capello, Giuseppe Sammorì, Ottavio Tripoli e Andreana Sammorì.

Siamo una lista civica, con componenti di orientamento politico diverso che, a mio avviso, rappresenta veramente la democrazia e la trasversalità necessaria a rappresentare tutta la cittadinanza. La tolleranza, il dialogo interno ed esterno sono parte del DNA di questa lista".

Che cosa sente di dare a questa comunità?

"Personalmente sono grato a questo paese di avermi accolto e di avermi fatto sentire finalmente “a casa”. Infatti per esigenze di lavoro ho dovuto spesso cambiare città o paese di residenza e non sempre ho trovato questa atmosfera. Darò tutta la mia disponibilità ad operare in gruppo con i consiglieri e la giunta che si formerà, affinché si possa mantenere e rafforzare l’eccezionale vivibilità di Piobesi, garantire i servizi nella massima efficienza e disponibilità rispettando le norme che ci sono imposte e che spesso rallentano la rapidità ed efficienza dei nostri uffici. Un particolare ringraziamento a tutti gli impiegati Comunali che hanno dimostrato competenza, volontà e dinamismo sempre".

Il programma amministrativo 2024/2029 è illustrato in un pieghevole distribuito ai cittadini e ha come capitoli principali Amministrazione, Istruzione e Cultura, Turismo, Urbanistica, Patrimonio Comunale e Sport.