"Cuneo chiama il Piemonte, il Piemonte chiama l'Europa": convegno FdI a Borgo San Dalmazzo

"Cuneo chiama il Piemonte, il Piemonte chiama l'Europa". È il titolo del convegno organizzato dal circolo Fratelli d'Italia di Borgo San Dalmazzo e valli per lunedì 3 giugno. Appuntamento alle 20.45 presso la ex sala Bowling in via Rosselli 9. Ingresso libero.

Ad aprire il convegno sarà Luca Ferracciolo, fiduciario FdI di Borgo S. Dalmazzo

A seguire i saluti di William Casoni, coordinatore Provinciale Fdl e dell'onorevole Fabrizio Comba, coordinatore regionale. A moderare l'incontro sarà Paolo Chiarenza.

Tanti i relatori:

On. Monica Ciaburro - "L'agricoltura è sviluppo e vita"

Prof. Elio Ambrogio - "Riforme istituzionali"

Dott. Ezio Barp - "Le comunicazioni stradali tra Cuneo e la Francia"

Dott. Giorgio Sapino - "Sanità, ultima spiaggia?”

Avv. Maurizio Paoletti - "Quale destino per le ferrovie?”

Dott. Ambrogio Invernizzi - "Le aspettative degli imprenditori"

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana - "Una politica per la montagna"

Conclusioni Arch. Federica Barbero - "Proposte per Cuneo e il Piemonte"





Al termine dei lavori seguirà buffet.