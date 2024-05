Delia Revelli candidata alle elezioni regionali: una trasformazione della sanità cuneese

La candidata alle elezioni regionali Delia Revelli presenta un piano ambizioso per riformare il sistema sanitario regionale. Il suo progetto punta principalmente a valorizzare le risorse umane, migliorare l'efficienza dei processi, gestire in modo intelligente la domanda e promuovere la collaborazione intersettoriale.



Incremento delle risorse umane e strutturali

Delia suggerisce di potenziare in modo significativo le risorse umane e strutturali, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure offerte e alleviare il carico di lavoro dei professionisti sanitari. Le principali iniziative includono:



Assunzione di personale

Per migliorare le condizioni economiche e l'attrattività del lavoro pubblico, si possono adottare strategie innovative volte ad aumentare il numero di medici e professionisti sanitari. Per rendere le carriere nel settore pubblico più attrattive per i giovani, si potrebbe considerare l'introduzione di incentivi economici per i turni supplementari e la possibilità di praticare liberamente come infermieri e tecnici;

Estensione degli Orari di Servizio

Per migliorare l'accesso alle cure, potrebbe essere utile estendere gli orari di apertura degli ambulatori e dei reparti ospedalieri aggiungendo turni pre-serali e il sabato.

Ottimizzazione dei Processi

L'ottimizzazione dei processi attraverso la digitalizzazione e la telemedicina è al centro del programma di Delia Revelli: “Lavorare ad azzerare il digital divide della popolazione in modo che possa utilizzare con facilità il Fascicolo Sanitario Elettronico la cui diffusione sta aumentando ma ancora non raggiunge neanche il 20% della popolazione. Il SSN è stato configurato in e per un contesto sociale completamente diverso da quello attuale. Le riflessioni su una possibile riconfigurazione dovrebbero tener conto delle caratteristiche delle nuove generazioni ed in particolare sulla loro attitudine ad un utilizzo massiccio del digitale e della rete nella propria vita quotidiana. La progressiva ed estensiva digitalizzazione del SSN sarebbe quindi una strada per andare incontro alle esigenze delle nuove generazioni e al contempo potrebbe essere anche misura di efficienza e sostenibilità del sistema nel lungo periodo”, ha sottolineato la candidata.



Telemedicina

Incrementare l'adozione della telemedicina per effettuare visite di monitoraggio e consulenze, diminuendo così la necessità di appuntamenti in presenza e migliorando la gestione a domicilio dei pazienti affetti da patologie croniche. Offrendo una presa in carico completa e sicura, questo approccio permetterà di ridurre le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni mantenendo uno sguardo al futuro.

Gestione della Domanda

Per una sanità più sostenibile e rispondente ai bisogni della popolazione, Delia pone l'accento sulla prevenzione e sulla gestione integrata della domanda attraverso:



Campagne di Prevenzione

Per contrastare l'obesità infantile e i disturbi alimentari, si potrebbe promuovere una campagna di prevenzione e sensibilizzazione intensiva che prende il via dalle scuole primarie. Questo includerebbe percorso educativi sull'alimentazione equilibrata e l'importanza dell'attività fisica;



Integrazione Socio-Sanitaria

Promuovere una stretta collaborazione tra servizi sanitari e sociali per concentrarsi non solo sull'offerta clinica, ma anche sulla presa in considerazione dei bisogni sociali.

Collaborazione e Coordinamento

Affinché la sanità sia efficiente, è necessario un coordinamento solido tra tutte le parti coinvolte. Le proposte di Delia includono:



Coordinamento tra Strutture Sanitarie

Incentivare la sinergia tra le aziende sanitarie della provincia al fine di affrontare congiuntamente patologie rare e specifiche;



Coinvolgimento della Comunità

Incentivare la partecipazione attiva delle comunità locali e dei settori privati per creare strategie di salute condivise e favorire il benessere negli ambienti lavorativi.

Formazione

Infine, Delia Revelli sottolinea l'importanza della formazione continua e della ricerca.



Task Shifting

Per migliorare l'efficienza delle cure e far fronte alla carenza di personale, si potrebbe incentivare la delega di compiti da professionisti sanitari altamente qualificati a operatori con formazione più breve;



Ricerca Clinica e Organizzativa

Per rendere il lavoro dei professionisti sanitari più interessante e appagante, si potrebbe incentivare la ricerca in modo da stimolare l'innovazione.

Delia Revelli si impegna a lavorare per garantire una sanità pubblica moderna, efficiente e accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, intende affrontare le sfide future del settore con un approccio innovativo ed inclusivo, sempre con un occhio di riguardo per i giovani e il loro futuro.