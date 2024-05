Di mercato in mercato, da Alba a Cuneo il candidato Ghisolfi unisce la Granda

"Alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno, per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte, la sola scelta di parte è votare la Persona e la sua competenza: la preferenza a Beppe Ghisolfi è un favore che lui rende alla gente della nostra provincia": così Sonia De Castelli, volto solare e voce canora del Piemonte e di Telecupole, lancia il proprio video appello per il Candidato della lista civica "Cirio Presidente" nel collegio proporzionale provinciale del Cuneese.

Di mercato in mercato, di bancarella in bancarella, tra la gente della provincia per riunirla in un'unica "Voce Granda" per la Regione: da Alba a Cuneo, dove il Professor Beppe Ghisolfi, Candidato della lista civica "Cirio Presidente" al Consiglio regionale del Piemonte alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, prosegue il proprio tour nel dialogo e nel confronto praticamente giornaliero con le Persone, singoli cittadini, pensionati, famiglie e operatori economici in sede fissa e ambiente.

Dalle Cento torri albesi alla grande "agorà" di piazza Galimberti, il salotto di Cuneo e della provincia che ogni martedì si popola delle voci e dei banchetti del maestoso mercato settimanale, la campagna elettorale del Candidato Ghisolfi passa in rassegna umori, questioni aperte e aspirazioni a cui egli stesso per quarant'anni ha dato voce e rilievo quotidiano sia come giornalista e storico direttore del TG di Telecupole, sia come Presidente di Banca a Fossano (e oggi banchiere mondiale).

Alba e Cuneo sono due città che rappresentano i poli di un territorio molto vasto e articolato (dalle vigne Unesco alle Alpi francesi) dal punto di vista economico e sociale, ma che aspira a essere definitivamente unificato da collegamenti e da sistemi di trasporto moderni e sicuri, dall'autostrada alle ferrovie, neutralizzando le code e le attese che penalizzano la sanità, il turismo e il lavoro di pendolari e imprese.

Tematiche da sempre al centro dell'attività del Candidato Ghisolfi, nel corso dei molteplici ruoli svolti nei quattro decenni, e che dall'esito del voto per il rinnovo del Consiglio regionale, i prossimi 8 e 9 giugno, potranno trovare un'ulteriore recepimento istituzionale e accelerazione amministrativa con l'elezione di Beppe Ghisolfi a Palazzo Lascaris, sede della massima Assemblea legislativa e rappresentativa del Piemonte, nel contesto della rielezione di Alberto Cirio a Governatore.

"Spesso - ha dichiarato la cantante e voce melodica dei mille borghi cuneesi e piemontesi Sonia de Castelli, che ha accompagnato il Professor Ghisolfi nel tour del mercato di Cuneo (dopo quelli di Bra e di Savigliano) - c'è stata purtroppo in passato la tendenza a fare prevalere l'ideologia o la bandiera di un partito, mentre oggi abbiamo a disposizione la grande opportunità di realizzare, con il nostro voto, l'unica vera "scelta di parte": assegnare la preferenza alla Persona, alla sua dedizione e competenza. La scelta di Beppe Ghisolfi è anzitutto un favore che lui rende a noi e alla nostra terra".

Assieme a Sonia de Castelli, si è unito al tour lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto, instancabile romanziere, filantropo, personaggio TV di casa a "mamma Rai" e autore di avvincenti gialli surreali ambientati nei luoghi del Cuneese (uno dei quali dedicato proprio a Ghisolfi).

Il "giallo" delle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno potrà essere risolto direttamente dai cittadini elettori, ritirando la scheda verde per l'elezione diretta del Consiglio regionale, mettendo una croce sulla lista civica Cirio Presidente e scrivendo accanto il cognome Ghisolfi.