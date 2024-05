Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “Il Piemonte un tesoro di arte, natura, sport e gusto tra le Alpi e la Liguria"

Elisa Tarasco, imprenditrice, è candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno.

Laureata in chimica ha maturato una solida esperienza nel settore ambientale e imprenditoriale a Torino, dov’è nata e vissuta, per poi trasferirsi a Crissolo, in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

“La provincia di Cuneo vanta un patrimonio unico di arte, natura, cultura e gastronomia.

Nel 2023 il Piemonte ha registrato un picco di turisti, con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze, trainato principalmente dal turismo estero (+15% rispetto al 2022). Questo successo è dovuto all'offerta diversificata che integra il patrimonio storico-culturale con quello ambientale e agroalimentare.

Per consolidare questo trend positivo è fondamentale investire nel miglioramento continuo dell'offerta turistica, contrastando il degrado e le barriere architettoniche, sostenendo i servizi alle famiglie e implementando l'innovazione tecnologica.

La cultura enogastronomica d'eccellenza e la presenza di numerosi percorsi ciclabili, tra cui la GTA (Grande Traversata delle Alpi), rappresentano due punti di forza da valorizzare ulteriormente.

È necessario investire sui grandi eventi, anche sportivi e, allo stesso tempo, promuovere capillarmente i piccoli eventi locali continuando a supportare le Pro Loco e le associazioni di promozione dei territori.

Importante quindi tenere sempre in primo piano il sostegno al turismo montano invernale che ha delle ricadute economiche importanti sui territori e supporta le professioni che si esercitano in montagna come quelle di: maestri di sci, guide alpine e gestori di rifugi, primi custodi delle terre alte, reali presidi del territorio.

La nostra Regione vanta un arco alpino di unica bellezza con percorsi escursionistici e di trekking che attraggono turisti da tutta Europa.

La collaborazione con le province limitrofe, come Imperia e le Alpi Marittime, è fondamentale per rivitalizzare i percorsi transfrontalieri, sia ciclabili che a piedi, e per rafforzare i legami economici e turistici con la vicina Francia.

Con un impegno costante nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, il Piemonte e la provincia di Cuneo continueranno ad essere mete turistiche di grande attrattiva per viaggiatori provenienti anche dall’estero.

La nostra provincia confina con la vicina Francia, con cui gli scambi turistici ed economici sono da sempre importanti, ed è bene continuare a mantenere forte questo legame, sostenendone i collegamenti come il Treno delle Meraviglie che da Cuneo collega la Liguria e la vicina Costa Azzurra passando per Limone Piemonte e la splendida Valle Roya”.