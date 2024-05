Katia Manassero (Lega): “Lo sport per tutti come prevenzione per la salute” [VIDEO]

“Lo sport è salute e benessere, non soltanto agonismo”. È il punto di vista di Katia Manassero, candidata alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente.

Imprenditrice artigiana di 45 anni, ha una laurea in Scienze motorie e un passato da insegnante di educazione fisica. Ha collaborato inoltre con il CONI di Cuneo come tecnico sportivo. Ha lavorato presso una società di serie A1 di Volley in cui era responsabile del settore promozionale, faceva l’allenatrice di pallavolo. E ha lavorato come esperta di motoria nelle scuole primarie dell’hinterland cuneese.

Insomma, parla con cognizione di causa sul tema: “Lo sport deve essere accessibile a tutti a livello economico. È una panacea per prevenire malattie, una vera prevenzione per la salute. Le famiglie dovrebbero essere sostenute economicamente per poter portare i figli a fare attività sportiva. Chi pratica sport acquisisce inoltre una capacità di apprendimento più veloce, impara strategie di gioco, ricerca di soluzioni e regole”.

Guarda il video:

E chiude: "Il voto è valido in tutta la provincia di Cuneo. Sulla scheda verde, vota Lega e scrivi Manassero".