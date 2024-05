“SiAmo Manta”: La Lista civica che nasce dal cuore della Comunità

Con un chiaro intento di rinnovamento e trasparenza, nasce ‘SiAmo Manta’, la nuova lista civica che si propone di rivoluzionare l'amministrazione del comune di Manta.

La lista, capitanata dalla candidata sindaco Ivana Casale, è frutto di un movimento di mantesi, una risposta spontanea e decisa della cittadinanza che ha espresso la necessità di un cambiamento significativo e innovativo per il bene del proprio territorio.

Stasera, mercoledì 29 maggio, alle 20,45 a Borgo San Rocco i cittadini avranno modo di conoscere i membri del gruppo e ascoltare direttamente dalle parole dei candidati le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato alla formazione di ‘SiAmo Manta’.

Un movimento dalla comunità

‘SiAmo Manta’ non è una semplice aggregazione di candidati, ma una lista civica che rappresenta la voce della comunità. “Questa nuova lista non è nata a tavolino, ma dai cittadini che ci chiedevano un cambiamento innovativo per il bene del nostro Paese”, ha dichiarato Ivana Casale.

La candidata sindaco, ex assessore, insieme a Pierfranco Margaria e Stefania Lasagno dimissionari come lei, ha deciso di rispondere all'appello di quei cittadini che, insoddisfatti dall'attuale amministrazione, hanno chiesto una nuova guida per Manta.

La genesi della Lista

Il gruppo è composto da dodici persone, selezionate per la loro disponibilità, competenza ed esperienza, e rappresenta l'intero tessuto della popolazione mantese.

La lista ha origine da un profondo attaccamento alla comunità e da un desiderio di contribuire attivamente al suo sviluppo. Il nome stesso, “SiAmo Manta”, racchiude un duplice significato: da un lato, l’affermazione di rappresentare Manta; dall’altro, l’espressione di amore e dedizione verso il paese.

I principi e il programma

Il programma di ‘SiAmo Manta’ si fonda su tre pilastri: trasparenza, dialogo e ascolto.

Ivana Casale, che ha promesso di dedicarsi a tempo pieno all'amministrazione del comune, sottolinea l’importanza di una gestione basata sul confronto continuo con i cittadini e le associazioni locali.

Tra i punti salienti del programma, spicca la trasformazione di Cascina Aia in un centro aggregativo per giovani e adulti, e la riqualificazione delle aree verdi del Comune, rendendo piazze e parchi luoghi di incontro e benessere.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza delle aree giochi per i bambini, attualmente trascurate come precisato nei vari incontri già fatti con la comunità sul territorio.

L'impegno con la comunità

La sede di ‘SiAmo Manta’, situata in via Roma 30, è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Questo spazio non è solo un punto di riferimento per la campagna elettorale, ma un luogo di ascolto e dialogo costante con la cittadinanza.

“La nostra promessa è di portare avanti il nostro impegno per Manta con presenza, trasparenza e passione”, affermano i membri della lista.

Un futuro di partecipazione e innovazione

‘SiAmo Manta’ si presenta quindi non solo come un’alternativa all'attuale amministrazione, ma come un vero e proprio movimento di cittadinanza attiva, pronto a lavorare per il bene comune con energia e dedizione. La comunità di Manta ha manifestato la sua voglia di cambiamento e ‘SiAmo Manta’ è pronta a raccogliere questa sfida, guardando al futuro con ottimismo e determinazione.

I prossimi incontri con la presentazione della lista e del programma sono:

mercoledì 29 maggio alle 20,45 a Borgo San Rocco.

lunedì 3 giugno alle 20,45 presso il Parco Matteotti;

martedì 4 giugno alle 20,45 presso largo A. De Gasperi:

giovedì 6 giugno serata finale presso il salone dell’asilo.

Ad ogni incontro seguirà un momento conviviale con un rinfresco.



LA LISTA DI “SIAMO MANTA”

Candidata sindaco: Ivana Casale, 55 anni, imprenditrice;

Stefano Arnaudo, 44 anni imprenditore agricolo;

Isabella Beccaria, 44 anni, consulente d'impresa;

Maura Cresto, 70 anni, ex commissario polizia municipale;

Giuseppe Donadio, 66 anni, ex artigiano;

Nicola Falco, 31 anni, geometra libero professionista;

Stefania Lasagno, 49 anni, imprenditrice;

Elena Mantovani, 26 anni, impiegata;

Pierfranco Margaria, 58 anni, architetto libero professionista;

Piersandro Mina, 74 anni, ex dirigente di azienda;

Eglantina Palushi, 38 anni, casalinga;

Carola Serafino, 20 anni, studentessa;

Marco Testa, 76 anni, ex dirigente scolastico.