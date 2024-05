"Spegni la sigaretta e ritira la tua mela!": l'invito dell'Asl Cn2 per la giornata mondiale senza tabacco

Il 31 maggio ricorrerà la Giornata mondiale senza tabacco, promossa come ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per evidenziare i rischi per la salute associati all’uso di tabacco e sostenere politiche efficaci per ridurne il consumo.

Quasi un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore, mentre in Piemonte la prevalenza dei fumatori è addirittura più alta e si assesta al 25,6% (dati Sorveglianza PASSI 2021-2022).

Il tabagismo rappresenta ancora oggi uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di tumori e malattie cardiovascolari e respiratorie. Non meno pericolose sono le sigarette elettroniche, più volte bocciate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la loro nocività e l’alta dipendenza che creano.

Per questa giornata di sensibilizzazione e prevenzione l’ASL CN2 ha organizzato un evento speciale: “Cogli la tua occasione: spegni la sigaretta e ritira la tua mela!”. A tutti i fumatori sarà consegnata una mela e del materiale informativo: un gesto simbolico, che vuole far riflettere suggerendo un’alternativa salutare… perché ci possono essere mille ragioni per smettere di fumare, ognuno può trovare la propria.

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio dalle ore 14 alle ore 16 presso l’atrio del terzo piano dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

L’ASL CN2 ha inoltre da poco iniziato la sperimentazione di uno Sportello di consulenza per i fumatori (attivo presso l’ ambulatorio A3, terzo piano dell’Ospedale di Verduno ), a cui si può accedere liberamente e gratuitamente per ricevere informazioni sui trattamenti più efficaci e, attraverso un’attività di training specifica, essere aiutati a rinforzare la propria motivazione nel percorso per smettere di fumare. Lo sportello resterà aperto durante tutta la durata dell’evento ( venerdì 31 maggio dalle ore 14 alle ore 16) e, come di consueto, tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 . Per maggiori informazioni e contatti clicca qui (Sportello Fumo).

Queste possibilità si affiancano alla consueta attività del SerD che, su entrambe le sedi di Alba e Bra, in collaborazione con la L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e i Medici di Famiglia, propone un modulo di trattamento per i fumatori approvato dalle Linee Guida clinico-organizzative della Regione Piemonte e gestito da operatori esperti. Il metodo prevede cicli di incontri di gruppo della durata di 6 settimane, finalizzati alla cessazione dal fumo attraverso l’utilizzo di strumenti, tecniche e indicazioni per sostenere la motivazione al cambiamento dello stile di vita. Per maggiori informazioni e contatti clicca qui (SerD).