Atletica: Gianluca Ferrato e Sarah Aimee L’Epee campioni regionali dei 10km Strada

Circa 200 i partecipanti alla 2° edizione della 10k degli Assi di Prato Sesia (NO), svoltasi domenica 26 maggio, valida come campionato regionale sui 10km e come settima prova del CorriPiemonte Strada.

Al maschile, successo per Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) in 31:19, davanti a Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera), secondo con 32:06; terzo posto per Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo) con 32:15. Diego Poletto (Bugella Sport), quinto assoluto, si aggiudica il titolo juniores con 34:01. Il titolo allievi va invece a Tommaso Scalco (Atl. Canavesana) in 38:59.

La classifica femminile vede il successo di Sarah Aimee L’Epee (Atl. Roata Chiusani) in 37:35 davanti a Sara Borello (Atl.Canavesana), che chiude in 37:46, e a Carola Corradi (Brancaleone Asti), terza in 38:57.

Per quanto riguarda i titoli master, di seguito le neo campionesse regionali: Elisa Stefani (Brancaleone Asti) SF35; Sarah Aimee L’Epee (Atl. Roata Chiusani) SF40; Giuseppina Feo (ASD Climb Runners) SF45; Lorella Boschetto (Bio Correndo AVIS) SF50; Mara Giovine (Brancaleone Asti) SF55; Antonella Castello (Atl. Novese) SF60; Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti) SF65; Daniela Bruno Di Clarafond (ASD Dragonero) SF80.Di seguito i campioni regionali master al maschile: Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera) SM35; Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia) SM40; Fabio Peruzzo (Splendor 1992) SM45; Massimo Galliano (Atl. Roata Chiusani) SM50; Alessio Aleppo (Fulgor Prato Sesia) SM55; Piero Paolo Musso (Atl. Saluzzo) SM60; Giorgio Costa (Mezzaluna APD) SM65; Marino Portigliotti (GSA Valsesia) SM70; Camillo Pavese (Atl. Novese) SM80.