Calcio femminile: entrano nel vivo gli Open Day 2024 targati Freedom FC Women

Porte aperte al “Parco della Gioventù – A.Witzel”: in arrivo gli Open Day 2024 targati Freedom FC Women.

Presso gli impianti di Via Porta Mondovì 15, a Cuneo, lo staff qualificato biancoblu è pronto ad accogliere tanti giovanissimi calciatori in erba per far scoprire loro (ed alle loro famiglie) il mondo Freedom, divertendosi insieme.

L'edizione 2024 è rivolta alle leve dal 2010 al 2018 con una grande novità: per la prima volta, importante spazio al Calcio Maschile.

Dopo le date di lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 31 maggio, con turni riservati ai non tesserati di altre società, nel mese di giugno, a partire dal giorno 10, si entra nel vivo: appuntamento tutti i lunedì, mercoledì e venerdì; a luglio, si torna in campo anche in questo caso tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, fino al giorno 19.

Tutte le sedute di allenamento si terranno alle ore 19.

Per info ed iscrizioni è possibile chiamare il numero 333-1899509 o scrivere alla mail segreteria@freedomfc.it .