Ottime performance per i 15 arcieri dell'Arciclub Fossano nella gara di Alpignano

Sabato 25 maggio si è svolta ad Alpignano (TO) una gara giovanile di tiro con l'arco 70/60 mt.Round-50 mt.Round 36 frecce, 6 vole da 6 frecce,a seguire scontri individuali per determinare gli assoluti che si svolgono tirando 3 frecce, chi vince lo scontro prende 2 punti, in caso di pareggio 1 e chi perde 0 punti. Si aggiudica lo scontro finale l' arciere che arriva per primo ai 6 punti.

L'Arclub Fossano ha gareggiato con 15 arcieri. Nelle qualifiche Streri Giovanni classe allievi tirando alla distanza di 60 mt. Si è classificato al 2° posto ed Erconi Andrea Van Thanh 5°.

Nella classe ragazzi,distanza 40 mt.,Viglietta Federico 8° e Bertero Lorenzo 9°. Beatrice Streri, disputando una eccellente gara ha conquistato il 1° posto nella classe ragazze. Nella classe giovanissimi, distanza 25 mt., bravissimo Rovera Giacomo che conquista il 1° posto, Bertero Nicolò 4°, Bruggiafreddo Luca 5°, Rovera Tommaso 7°, Busa Davide 8°, Barbero Raffaele 9° e Rovera Filippo 10°.

Conquistano il 1° posto con la squadra classe giovanissimi Rovera Giacomo, Bertero Nicolò e Bruggiafreddo Luca. Rivoira Giulia 1^ nella classe giovanissime e De Carlo Irene 2^.

Per gli scontri individuali assoluti si sono qualificati i primi 4 arcieri di ogni classe maschile e femminile. Streri Giovanni classe allievi,perdendo due scontri, si classifica 4° ai piedi del podio.

Eccellente gara per Beatrice Streri che ha conquistato il 1°posto assoluto nella classe ragazze. Rovera Giacomo 2° assoluto nella classe giovanissimi e Bertero Nicolò 3°. Rivoira Giulia 1^ assoluto classe giovanissime e De Carlo Irene 2^.