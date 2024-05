Nella capitale del buon vivere il gelato artigianale è "per adulti"

Le gelaterie ad Alba non mancano, ma una gelateria "per adulti" è una novità. MAnoRossa, inaugurata il 25 aprile in vicolo San Giovanni 2, una traversa di via Cavour, porta con sé una rivoluzione nel mondo del gelato. A capo di questo innovativo progetto c'è Marco Marengo, noto birraio piemontese, fondatore del birrificio Citabiunda nel 2007 e socio di De Lab Fermentazioni di Diano d’Alba.

"Il progetto ha iniziato a prendere forma quattro anni fa. Sono appassionato di gelateria e mi è venuto spontaneo abbinarlo al mio mondo di birraio e distillatore", racconta Marengo. L'idea di creare una gelateria per adulti si basa su un concetto gustativo maturo, che abbandona le dolcezze confortanti per esplorare sapori più complessi, come quelli salati e amari, spesso ispirati a distillati e cocktail.

"La forza del nostro prodotto sta nel concetto stesso di gelato per adulti, un format mai realizzato prima. Molti hanno sperimentato gelati alcolici o salati, ma mai come fondamento di un locale", spiega Marengo. Il suo gelato utilizza alcolici, spezie e infusioni per creare gusti che soddisfano i palati più adulti.

MAnoRossa utilizza latte da agricoltura simbiotica, un sistema che migliora la biodiversità e la funzionalità microbica dei suoli, senza l'uso di basi o ingredienti chimici. "Il nostro gelato è molto delicato e va conservato a temperatura controllata nelle carapine. Utilizziamo solo addensanti naturali come fibre, farina di semi di carrube, tara e guar, oltre a un uso parsimonioso di grassi e zuccheri", aggiunge Marengo.

In questa visione di ecosostenibilità rientra anche la scelta di proporre bicchieri in plastica rigida, in dotazione ai clienti su cauzione. Anche se MAnoRossa è pensata per un pubblico adulto, non dimentica i più piccoli, offrendo gusti come burro di arachidi e pop corn. Tuttavia, i veri protagonisti sono i gusti ispirati ai due mondi paralleli di Marengo: la birra e i distillati. Alcuni esempi includono il gelato con infusione di camomilla, anice e ginepro, il gelato al gin tonic prodotto con il gin "Povera Patria" di Marengo, e gusti ispirati a cocktail come Moscow Mule e Negroni. Ad accompagnare i gelati, MAnoRossa offre birre artigianali e gin selezionati, compreso il "Povera Patria”, prodotto dallo stesso Marengo. "Mi piace che questo posto sia la sintesi dei miei lavori fatti finora come birraio, distillatore di gin e la mia ricerca e passione per i gelati", conclude Marengo.