Corsa in montagna: successo dell'Atletica Saluzzo Cadette ai tricolori giovanili di staffetta

Piemonte protagonista ai tricolori giovanili di staffetta di corsa in montagna svoltisi domenica 26 maggio a Darfo Boario Terme (BS).

Per la categoria u16 era in palio il Trofeo Nazionale della specialità. Dominio Piemonte nella prova femminile con una tripletta senza precedenti: oro per Atl. Saluzzo, argento per Atl. Giò 22 Rivera, bronzo per Atl. Susa Adriano Aschieris.

Atl. Saluzzo schiera la sesta e la seconda del campionato italiano individuale, vale a dire Anna Laratore e Vittoria Audifreddi: 26:50 il loro crono finale, con cui precedono, di 23 secondi, Giulia Giorda e Cloe Sofia Vesco del Giò 22 Rivera.

Show di Anita Pelissero, campionessa italiana di categoria, che vola nella prima frazione per l’Atl. Susa Adriano Aschieris che poi, con Chiara Montanari, chiude al terzo posto a 1:11 dalle vincitrici. Per quanto riguarda i tempi di frazione, inarrivabile Pelissero con 12:32, segue Giorda con 13:12 mentre Audifreddi con 13:31 è terza (miglior tempo tra le seconde frazioniste).