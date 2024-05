A Cardè la presentazione del libro “Terre di Viso”, domenica 2 giugno

L’antico salone degli affreschi del castello di Cardè ospiterà, domenica 2 giugno alle 16,30 la presentazione del volume "Terre del Viso. Le sue valli, la sua gente", il libro scritto dallo storico della montagna Enrico Camanni e corredato dalle immagini dal fotografo Fulvio Beltrando.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la casa editrice Fusta Editore e gli Amici del Po di Villafranca, rappresenta un’occasione per scoprire la storia e le bellezze delle valli del Monviso attraverso le parole e le immagini degli autori.

Enrico Camanni è approdato al giornalismo attraverso l'alpinismo. È stato capo-redattore della Rivista della Montagna e direttore del mensile Alp e del semestrale inter-nazionale L’Alpe. Mentre Fulvio Beltrando è fortemente legato al territorio in cui vive, la valle Po. La passione per la natura e la montagna lo hanno indirizzato verso la fotografia di paesaggio e naturalistica. Ha scritto numerosi libri sulle terre alte (tra cui La nuova vita delle Alpi, Alpi ribelli, Storia delle Alpi) e nove romanzi: l’ultimo è “Se non dovessi tornare” (Mondadori).

È vicepresidente di Dislivelli. Con la Fusta Editore ha pubblicato Il bel Viso - La montagna che guarda gli uomini (2019).

Fulvio Beltrando, fotografo naturalistico, fortemente legato al territorio in cui vive, la Valle Po. La passione per la natura e la montagna lo hanno indirizzato verso la fotografia di paesaggio. I suoi scatti sono state pubblicati in importanti riviste di settore, tra le quali, Oasis, Meridiani Montagne, Wild Focus, Alpi Doc e Camminare, su diverse guide, quotidiani e sono state utilizzate per materiali promozionali.

Con la Fusta Editore ha pubblicato in collaborazione con Enrico Camanni “Il bel Viso - La montagna che guarda gli uomini” (2019).

PASSEGGIATA E PIC NIC SUL “SENTIERO DELLE OCHETTE”

La giornata sarà arricchita da un’attività preparatoria organizzata in collaborazione con gli Amici del Po di Villafranca nell’ambito della “Giornata del Pic Nic”.

Alle 14,30, partirà una passeggiata libera lungo il suggestivo Sentiero delle ochette, con ritrovo a Villafranca presso l’area attrezzata degli Amici del Po e arrivo previsto al castello di Cardè verso le 16,15.

La camminata, di circa un’ora e mezza, è adatta anche alle famiglie, offrendo un momento di immersione nella natura prima della presentazione.

Al termine dell’evento, i partecipanti avranno la possibilità di visitare gratuitamente la storica ghiacciaia del castello di Cardè.

“Questo evento è un'importante opportunità per valorizzare il nostro territorio e riscoprirne le radici culturali e ambientali - afferma il consigliere comunale Alessandro Ponsi -. Invitiamo la cittadinanza, e tutti coloro che lo desiderano, a partecipare numerosi a questo mix di natura e cultura e ringraziamo gli Amici del Po per la collaborazione”.

La partecipazione all'evento è gratuita.