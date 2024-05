A luglio Imaginé porta a Vernante l'illustratore Andrea Antinori per un workshop su come raccontare con il disegno

Tre giorni per allenare lo sguardo all'osservazione, ascoltare e poi raccontare attraverso il linguaggio delle immagini: è Camminare tra le storie: dall'osservazione del paesaggio alla narrazione per immagini, andata e ritorno, il nuovo workshop di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure per illustratrici e illustratori e aspiranti tali in programma a Vernante da mercoledì 17 a venerdì 19 luglio. A condurlo sarà l'illustratore bolognese Andrea Antinori, vincitore nel 2023 del Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair— Fundación SM.

Il workshop rappresenta l'ideale prosecuzione di un processo di narrazione visiva e di indagine intorno allo spirito del luogo di Vernante e della valle Vermenagna iniziato nel 2021 e si inserisce in una strategia più ampia sviluppata da noau insieme al Comune di Vernante e altri enti del territorio, che pone il tema ambientale ed ecologico al centro di una riflessione multidisciplinare per valorizzare il patrimonio locale e stimolare la partecipazione delle comunità. Le trasformazioni dei paesaggi, l’abitare, la cura dei luoghi, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale e l’indagine dei processi che dall’osservazione di un luogo portano alla sua trasformazione creativa sono stati i temi della 15ª edizione del Concorso Attilio Mussino per le scuole e saranno le tematiche al centro dell’edizione settima edizione del festival Imaginé, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre.

Il workshop approfondirà l'utilizzo del disegno come mezzo narrativo. La prima parte dell'attività sarà sul campo, con un’esplorazione dello spazio del territorio di Vernante: si camminerà e si osserverà con soste per prendere appunti e fare schizzi. Nei giorni successivi si lavorerà in laboratorio per sviluppare un progetto a partire dal materiale raccolto durante l'escursione. Cosa significa raccontare attraverso la combinazione di immagini e parole? Come si racconta una storia uscendo da canoni e stereotipi? Come si supera l'ansia da foglio bianco? Queste sono alcune delle domande cui si cercherà di rispondere con l'aiuto di Andrea Antinori. Classe 1992, nonostante la giovane età Antinori è tra gli illustratori più affermati e apprezzati a livello nazionale e internazionale. Formatosi presso l'Isia di Urbino e l’Escola Massana di Barcellona, dal 2015 collabora come autore e illustratore per case editrici italiane e straniere. Le sue illustrazioni sono state esposte nella mostra degli illustratori della Fiera di Bologna nelle edizioni del 2017, 2020, 2021 e 2023. Vincitore nel 2017 del Premio Andersen per il miglior libro 6/9 anni con «La zuppa dell'orco» di Vincent Cuvellier, edito da Biancoenero Edizioni, nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento quale Best International Illustrated Book alla fiera del libro di Shanghai con «La grande battaglia»; è tra le venti «Eccellenze italiane nella nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi» selezionate dalla Bologna Children’s Book Fair nel 2021. Andrea Antinori sarà anche l'ospite d'onore della settima edizione di Imaginé.

Per candidarsi al workshop occorre compilare in tutte le sue parti entro domenica 23 giugno la scheda di adesione al link bit.ly/imagine-workshop-antinori, cui andranno allegati un documento di identità e una breve presentazione del proprio percorso artistico. La partecipazione al workshop prevede la sottoscrizione della tessera associativa annuale dell'associazione noau (€ 10) e il pagamento di una quota di iscrizione al workshop di € 100. Ciascun partecipante dovrà portare con sé un taccuino o uno sketchbook, matite e i materiali che solitamente utilizza per disegnare. La call è disponibile sul sito www.festivalimagine.it.

«Grazie ai workshop di Imaginé degli anni passati abbiamo compreso quanto sia importante per Vernante essere vista e raccontata da sguardi freschi: questa nuova proposta ci permetterà di allargare ancora la riflessione sul tema delle trasformazioni dei paesaggi e su come incidervi che animerà anche la Scuola di ecologia politica di noau, di cui ospiteremo l'edizione zero da venerdì 20 a domenica 22 settembre», spiega il sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso.

NOAU OFFICINA CULTURALE riunisce un collettivo di professionisti che dal 2016 si occupano di sviluppo del territorio a base culturale lavorando sulle tematiche della valorizzazione, dell’innovazione, della rigenerazione e del welfare culturale.

IMAGINÉ è l'esito di un lavoro di ricerca iniziato nel 2017 da noau | officina culturale con l’obiettivo di valorizzare in modo congiunto il patrimonio culturale e paesaggistico del Comune di Vernante e della valle Vermenagna – intimamente legato alla figura di Pinocchio per il tramite di Museo Mussino e dei famosi murales – e il linguaggio degli albi illustrati, tema sul quale il collettivo vanta una approfondita esperienza grazie al lavoro svolto negli anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.