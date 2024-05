Al Vallauri di Fossano la terza edizione dei giochi matematici

I Greci avevano un termine bellissimo, carico di significati particolarmente forti ed intensi: ἀγών, agòne, battaglia. Era loro abitudine indicare con questo termine “Ciascuna delle gare, ginniche, ippiche e musicali, che si svolgevano per la conquista di premî”. Sostanzialmente uno scontro, una battaglia, una disputa che univa corpo e spesso anche mente, insomma, una discussione aperta nel senso greco del termine.

Anche quest’anno, presso l’Istituto Vallauri si è assistito ad una battaglia, di tipo culturale, per fortuna (ed è meglio specificare, visto le ultime lune..), ad uno scontro numerico, combattuto con numeri, operazioni, radici quadrate ed altre realtà per cui Pitagora avrebbe voluto sicuramente fare un viaggio verso l’Itis di Fossano. Parlando sempre per metafora, questa battaglia di cervelli ha avuto generali e truppe che alla fine hanno ricevuto medaglie e premi: alla guida la professoressa di Matematica del settore Meccanico Liuba Ballocco, indomita combattente piena di entusiasmo affiancata dal professor Maurizio Rateo, docente di Fisica e collega di corso della prof.ssa Ballocco. Durante questo agone che ha occupato gran parte del mese di maggio, progettato con precisione e passione dai docenti e supportato dall’entusiasmo della 2A MEC ha ottenuto un esito molto positivo non solo per le ricadute sulla dimensione della conoscenza e dei contenuti, ma anche per quello che concerne la dinamica di classe, il rapporto di interconnessione positiva fra i 4 gruppi (lasciatemi ricordare per originalità il gruppo “I discepoli di Liuba”) formati quasi tutti da sei ragazzi.

Il cuore delle attività proposte alla classe riguarda i pubblici duelli in cui i matematici italiani del Cinquecento si sfidavano pubblicamente, di fronte a folle di spettatori, proponendo allo sfidante di risolvere problemi complessi. Vincere o perdere una pubblica disfida matematica nel Rinascimento italiano poteva segnare il futuro personale, professionale ed economico dei due avversari. Certo, lo scontro c’è stato, la vittoria, per un gruppo, anche, per altri, no, ma attività come queste permettono subito di pensare ad una frase di Lucio Lombardo Radice: “Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole oneste, crea l’abitudine a una convivenza civile molto di più che non lunghe prediche di educazione civica.”