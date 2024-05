Alla scoperta della colonia elioterapica di Savigliano con il FAI

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, in coerenza con la sua missione, ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione e conoscenza sui principali temi ambientali: crisi climatica, biodiversità, suolo, acqua, agricoltura e paesaggio. Obiettivo di queste campagne è coinvolgere il nostro pubblico in un processo di consapevolezza che porti ciascuno a conoscere e capire, per sentirsi poi chiamato ad agire, ciascuno nel proprio ruolo, per contribuire alla costruzione di un futuro migliore, per noi e per le generazioni che verranno. Approfondire dunque la propria conoscenza attraverso il racconto e la guida di esperti, per diffondere una “cultura della natura e dell’ambiente” e riportare i grandi temi globali – cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, consumo di suolo, crisi idrica - alla scala locale e della vita quotidiana. Conoscere per capire, come primo passo verso la consapevolezza.

Di tutto questo potete leggere sulle pagine web dedicate alle nostre campagne www.ambientefai.it, che sono: #FAIperilClima, #FAIbiodiversità #salvailsuolo, #salvalacqua, #ColtivareilPaesaggio.

L’amministrazione comunale e il C.T.E. di Savigliano organizzano nell’ambito del progetto + Api promosso dalle Fondazioni CRC, Filiera Futura e Agrion, con la collaborazione degli enti partner Rotary Club Savigliano, Delegazione FAI Saluzzo, Gruppo di Savigliano, Cônitours e l’associazione Fuma che ‘nduma, una giornata dedicata a Mario Re Cit, personaggio saviglianese indimenticato. Nel parco a lui dedicato, si parlerà di biodiversità e del fantastico mondo delle api.

Il parco ospiterà, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 vari interventi e iniziative rivolte a giovani e adulti, fra le quali con iscrizione:

-attività didattica esperienziale per famiglie e bambini “Il territorio che nutre, non solo Api” a cura di Cônitours, su prenotazione telefonando al n° 0171 696206

-visita al parco accompagnati da esperti, fra storie di fiume e biodiversità, a cura della Delegazione FAI di Saluzzo e Gruppo di Savigliano.

Il banco FAI sarà collocato in Località Becco d’Ania, (piazzale della Piscina Comunale): per ragioni organizzative, è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita.

Non è richiesta la prenotazione.

sabato: 10.00 -12.00 e 14.00-16.00

turni visita ogni ora

Contributo volontario minimo 3 euro

Per contatti:

savigliano@gruppofai.fondoambiente.it

Si ricorda inoltre l’evento

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2024, ore 21:00

Antico Palazzo Comunale di via Miretti 4

Mario Torre, conosciuto con il soprannome di “Re Cit”

La partecipazione è gratuita e libera per tutti, un invito particolare a coloro che hanno conosciuto Mario Torre e che hanno ricordi su di lui da condividere