Asprocarne: cresce ancora il fatturato che sfiora i 30 milioni di euro

Si è svolta ieri, mercoledì 29 maggio 2024, nella splendida cornice di “Cascina Reale” a Fossano l’Assemblea generale annuale dei soci di Asprocarne Piemonte.

L’Assemblea si è aperta con il saluto del presidente Franco Martini ai soci e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervenute: Coldiretti Piemonte, Cia Piemonte e Confcooperative.

Si è poi passati all’approvazione del bilancio di esercizio 2023 che ha evidenziato numeri in crescita per tutti gli indicatori più importanti a partire dal fatturato che ha fatto segnare un +35% rispetto all’anno precedente andando a sfiorare i 30 milioni di euro, così come il patrimonio netto, poco meno di 600 mila euro, e l’utile di esercizio di circa 7.000 euro.

“Numeri importanti per il nostro bilancio – ha affermato durante la presentazione della Relazione sulla Gestione il presidente Martini – che ci gratificano ed evidenziano come l’Organizzazione insieme agli allevatori soci continui a crescere andando nella direzione del mercato.”

“Nel corso del 2022 – ha proseguito Martini - si sono gettate le basi per uno sviluppo concreto dei progetti di rilancio della razza Piemontese che, purtroppo, in questi mesi vede aumentare sempre di più le proprie difficoltà in una spirale che sembra non avere fine.

In un solo anno di attività si sono raggiunti già ottimi traguardi arrivando a commercializzare oltre 100 capi da macello di razza Piemontese in media ogni settimana.

Nel 2024 ci auspichiamo di proseguire su questa linea senza ovviamente tralasciare tutto il lavoro che da anni svolgiamo per il consolidamento del mercato dei bovini da macello di razze francesi.”

Nella seconda parte della serata si è poi discusso degli aspetti riguardanti la comunicazione grazie all’intervento del dott. Federico Francesco Ferrero (medico nutrizionista, giornalista esperto di marketing e Masterchef d’Italia), il quale ha ribadito l’importanza di una dieta sana ed equilibrata dove, nelle giuste dosi, deve trovare sempre posto la carne rossa allevata secondo i disciplinari SQNZ.

Proprio attraverso la valorizzazione dei sistemi di certificazione e del lavoro degli allevatori sarà importante – ha sottolineato Ferrero – puntare nei prossimi anni a posizionare la carne bovina allevata in Piemonte sempre più tra i grandi prodotti dell’alta cucina internazionale.

L’Asprocarne Piemonte è l’unica Organizzazione dei Produttori (OP) di carne bovina operante in Piemonte e una delle principali a livello nazionale per rappresentanza. Associa circa 400 produttori piemontesi che allevano oltre 130.000 bovini ogni anno, all’incirca il 50% della produzione regionale complessiva di vitelloni da carne.